https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584063338.html
Медучреждения ЯНАО увеличивают коечный фонд для лечения больных COVID-19
Медучреждения ЯНАО увеличивают коечный фонд для лечения больных COVID-19
Медучреждения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличивают коечный фонд для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:38
2020-11-11T11:38
2020-11-11T11:38
ямало-ненецкий автономный округ
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Медучреждения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличивают коечный фонд для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора региона.Так, под инфекционный госпиталь перепрофилирован Новоуренгойский психоневрологический диспансер: в газовой столице появилось 60 дополнительных мест для лечения больных коронавирусом. Пациенты психоневрологического диспансера временно располагаются в неврологическом отделении Новоуренгойской центральной городской больницы. Госпитализация пациентов по профилю "психиатрия", "психиатрия-наркология", медицинское освидетельствование на состояние опьянения, пред- и послерейсовые осмотры осуществляются в приемном отделении центральной городской больницы.В отделении для больных коронавирусом городской больницы Лабытнанги дополнительно развернуто 40 коек, в Муравленко – 20; в терапевтическом отделении Аксарковской ЦРБ, перепрофилированном ранее под инфекционное, развернули еще 20 коек для лечения пациентов с легкой формой, уточняют власти."Коечный фонд увеличивается в соответствии с потребностью в госпитализации больных коронавирусом. По мере необходимости у нас будут разворачиваться дополнительные мощности. Резерв свободных коек сохраняется на уровне 15%", - приводятся в сообщении слова заместителя директора окружного департамента здравоохранения Марии Захаровой.В Приуральском районе развернули 51 койку, в Губкинском – 15. В Надымской ЦРБ оборудовано отделение на 65 коек, 18 коек - в больнице Красноселькупа. Все места предназначены для лечения больных COVID-19, переносящих вирус в легкой и среднетяжелой формах.Всего сейчас в округе развернуто 1980 коек, из них 601 – оборудованы кислородом, 127 – оснащены аппаратами ИВЛ, сообщает пресс-служба.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости.
Медучреждения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО
) увеличивают коечный фонд для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Медучреждения округа увеличивают коечный фонд для лечения больных коронавирусом. На Ямале дополнительно развернуто 140 коек для лечения пациентов с коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой и среднетяжелой формах. Потребности в оборудовании мест для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания нет: в регионе достаточно коек, оснащенных аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами. Департамент здравоохранения ежедневно мониторит ситуацию с заболеваемостью, меры принимаются безотлагательно", - говорится в сообщении.
Так, под инфекционный госпиталь перепрофилирован Новоуренгойский психоневрологический диспансер: в газовой столице появилось 60 дополнительных мест для лечения больных коронавирусом. Пациенты психоневрологического диспансера временно располагаются в неврологическом отделении Новоуренгойской центральной городской больницы. Госпитализация пациентов по профилю "психиатрия", "психиатрия-наркология", медицинское освидетельствование на состояние опьянения, пред- и послерейсовые осмотры осуществляются в приемном отделении центральной городской больницы.
В отделении для больных коронавирусом городской больницы Лабытнанги дополнительно развернуто 40 коек, в Муравленко – 20; в терапевтическом отделении Аксарковской ЦРБ, перепрофилированном ранее под инфекционное, развернули еще 20 коек для лечения пациентов с легкой формой, уточняют власти.
"Коечный фонд увеличивается в соответствии с потребностью в госпитализации больных коронавирусом. По мере необходимости у нас будут разворачиваться дополнительные мощности. Резерв свободных коек сохраняется на уровне 15%", - приводятся в сообщении слова заместителя директора окружного департамента здравоохранения Марии Захаровой.
В Приуральском районе развернули 51 койку, в Губкинском – 15. В Надымской ЦРБ оборудовано отделение на 65 коек, 18 коек - в больнице Красноселькупа. Все места предназначены для лечения больных COVID-19, переносящих вирус в легкой и среднетяжелой формах.
Всего сейчас в округе развернуто 1980 коек, из них 601 – оборудованы кислородом, 127 – оснащены аппаратами ИВЛ, сообщает пресс-служба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.