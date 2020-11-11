В Москве за сутки госпитализировали более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 361 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1366 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 361 человек", — сообщили в штабе.
Уточняется, что 11,3% среди заболевших - дети, 45,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,7% – от 46 до 65 лет. Ещё 9,7% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет и 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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