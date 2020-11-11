https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584058887.html

В Москве за сутки госпитализировали более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19

Более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 361 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 11.11.2020

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 361 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 11,3% среди заболевших - дети, 45,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,7% – от 46 до 65 лет. Ещё 9,7% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет и 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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