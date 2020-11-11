https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056862.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:05

2020-11-11T11:05

2020-11-11T11:05

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коронавирусы

здоровье - общество

чувашская республика (чувашия)

ханты-мансийский ао

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО 0,4% 2. Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%, 3. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чувашская республика (чувашия)

ханты-мансийский ао

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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