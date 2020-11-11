https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056862.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:05
2020-11-11T11:05
2020-11-11T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
ханты-мансийский ао
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО 0,4% 2. Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%, 3. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
чувашская республика (чувашия)
ханты-мансийский ао
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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