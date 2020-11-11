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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584044213.html
Нижегородского журналиста оштрафовали за фейк о коронавирусе
Нижегородского журналиста оштрафовали за фейк о коронавирусе
Известный в Нижегородской области журналист и администратор Telegram-канала Александр Пичугин, обвиняемый в распространении ложной информации о коронавирусе,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:48
2020-11-11T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Известный в Нижегородской области журналист и администратор Telegram-канала Александр Пичугин, обвиняемый в распространении ложной информации о коронавирусе, оштрафован на 300 тысяч рублей."Признать Пичугина виновным по статье 207.1 УК РФ и назначит штраф в размере 300 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев", - огласил решение в среду судья Богородского районного суда. Журналист вел прямую трансляцию с заседания в Facebook.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, журналисту разрешено выплатить сумму частями за 10 месяцев - по 30 тысяч рублей ежемесячно.Уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" возбудили после того, как в Telegram-канале 12 апреля был опубликован материал на тему COVID-19.При этом суд решил, что журналист исходил из "ложно понимаемых им общественных интересов".Сам Пичугин в блоге редактора местного интернет-издания "Репортер-НН" написал, что в размещенной им и удаленной на следующий день публикации "были горький сарказм и аллегория на фоне безуспешных усилий власти уберечь людей от коронавируса".В ней говорилось о предстоящей якобы "спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью". Как позже объяснял Пичугин, он имел в виду Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь, невзирая на предупреждения властей об угрозе заражения коронавирусом в людных местах.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. До этого момента журналист останется под подпиской о невыезде.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579052788.html
https://ria.ru/20200712/1574236828.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, нижегородская область, происшествия

Нижегородского журналиста оштрафовали за фейк о коронавирусе

09:48 11.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Известный в Нижегородской области журналист и администратор Telegram-канала Александр Пичугин, обвиняемый в распространении ложной информации о коронавирусе, оштрафован на 300 тысяч рублей.
"Признать Пичугина виновным по статье 207.1 УК РФ и назначит штраф в размере 300 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев", - огласил решение в среду судья Богородского районного суда. Журналист вел прямую трансляцию с заседания в Facebook.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, журналисту разрешено выплатить сумму частями за 10 месяцев - по 30 тысяч рублей ежемесячно.
Уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" возбудили после того, как в Telegram-канале 12 апреля был опубликован материал на тему COVID-19.
При этом суд решил, что журналист исходил из "ложно понимаемых им общественных интересов".
Сам Пичугин в блоге редактора местного интернет-издания "Репортер-НН" написал, что в размещенной им и удаленной на следующий день публикации "были горький сарказм и аллегория на фоне безуспешных усилий власти уберечь людей от коронавируса".
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В ней говорилось о предстоящей якобы "спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью". Как позже объяснял Пичугин, он имел в виду Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь, невзирая на предупреждения властей об угрозе заражения коронавирусом в людных местах.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. До этого момента журналист останется под подпиской о невыезде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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