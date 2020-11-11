https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584043646.html

В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом

В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Власти Крыма сообщили о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за последнюю неделю роста заболеваемости в регионе не наблюдается. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:45

2020-11-11T09:45

2020-11-11T09:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Крыма сообщили о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за последнюю неделю роста заболеваемости в регионе не наблюдается."Мы видим эффект от введения масочного режима. Пока делать прогноз рано, но точно видно, что ситуация стабилизировалась. Насколько эта тенденция может быть продлена – пока выводы делать преждевременно, но у нас сегодня нет роста заболеваемости", - сказала в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу в среду руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил крымчан за использование масок и другие действия по профилактике заболевания."У нас ситуация начинает стабилизироваться, нет роста того. Спасибо всем, кто соблюдает меры предосторожности, носит маски", - сказал он в ходе заседания.По данным властей региона, за 10 ноября на территории республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции. За последнюю неделю число летальных случаев от COVID составило 28, сообщила Пеньковская. Всего, по данным минздрава, с начала пандемии от COVID-19 (по данным окончательных заключений) в республике умерли 185 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

республика крым

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество