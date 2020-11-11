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https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584039542.html
Создана самая точная 3D-модель коронавируса
Создана самая точная 3D-модель коронавируса
Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:14
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса.Как сообщается на сайте учреждения, для разработки модели использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков.По словам ученых, их разработка демонстрирует современную структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.Ученые считают, что их модель позволит исследовать ранее не изученные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.
https://ria.ru/20200729/1575122372.html
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583983141.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саудовская аравия, в мире

Создана самая точная 3D-модель коронавируса

09:14 11.11.2020 (обновлено: 11:28 11.11.2020)
 
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса.
Как сообщается на сайте учреждения, для разработки модели использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков.
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По словам ученых, их разработка демонстрирует современную структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.

"Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране", — отметил один из авторов исследования Нган Нгуен.

Ученые считают, что их модель позволит исследовать ранее не изученные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саудовская АравияВ мире
 
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