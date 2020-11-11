https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584039542.html

Создана самая точная 3D-модель коронавируса

Создана самая точная 3D-модель коронавируса

Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:14

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2020-11-11T11:28

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса.Как сообщается на сайте учреждения, для разработки модели использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков.По словам ученых, их разработка демонстрирует современную структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.Ученые считают, что их модель позволит исследовать ранее не изученные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.

https://ria.ru/20200729/1575122372.html

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583983141.html

саудовская аравия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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