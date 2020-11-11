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https://ria.ru/20201111/kino-1583894759.html
Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
Ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Хьюстона опубликовали исследование о влиянии рецензий со спойлерами на кассовые сборы. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T00:20
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Хьюстона опубликовали исследование о влиянии рецензий со спойлерами на кассовые сборы.Многие режиссеры боятся, что зрители не пойдут в кино, если им заранее расскажут про сюжетные повороты. На деле оказалось, что это не всегда так. Исследователи использовали данные о ежедневных кассовых сборах фильмов, вышедших в прокат в США с 2013 по 2017 годы, и рецензии на них на IMDb, самой популярной в Штатах платформе отзывов. Они также ввели термин "интенсивность спойлеров", который измеряет их влияние на предсказуемость сюжета. В результате выяснилось, что этот показатель сказывается на решении зрителей, идти в кино или нет, в тех случаях, когда они не уверены в качестве ленты.Ученые также установили связь между влиянием спойлеров и оценками фильма. Так, картинам со средними рейтингами они в большей степени помогают увеличить сборы, а ленты с высокими оценками критиков, наоборот, проигрывают от преждевременного раскрытия сюжета.Также выяснилось, что позитивный эффект спойлеров выше для фильмов с низким рекламным бюджетом и с ограниченным прокатом.Ученые пришли к выводу, что публиковать рецензии со спойлерами полезно, но рекомендуют предупреждать об их наличии, чтобы зрители могли сами выбирать, хотят они заранее узнать о поворотах сюжета или нет.
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что посмотреть , фильмы, кино и сериалы, новости культуры, сша

Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы

00:20 11.11.2020 (обновлено: 02:48 11.11.2020)
 
© Warner Bros. PicturesКадр со съемок фильма "Довод" режиссера Кристофера Нолана
Кадр со съемок фильма Довод режиссера Кристофера Нолана - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Warner Bros. Pictures
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Хьюстона опубликовали исследование о влиянии рецензий со спойлерами на кассовые сборы.
Многие режиссеры боятся, что зрители не пойдут в кино, если им заранее расскажут про сюжетные повороты. На деле оказалось, что это не всегда так.
Исследователи использовали данные о ежедневных кассовых сборах фильмов, вышедших в прокат в США с 2013 по 2017 годы, и рецензии на них на IMDb, самой популярной в Штатах платформе отзывов. Они также ввели термин "интенсивность спойлеров", который измеряет их влияние на предсказуемость сюжета.
В результате выяснилось, что этот показатель сказывается на решении зрителей, идти в кино или нет, в тех случаях, когда они не уверены в качестве ленты.
Ученые также установили связь между влиянием спойлеров и оценками фильма. Так, картинам со средними рейтингами они в большей степени помогают увеличить сборы, а ленты с высокими оценками критиков, наоборот, проигрывают от преждевременного раскрытия сюжета.
Также выяснилось, что позитивный эффект спойлеров выше для фильмов с низким рекламным бюджетом и с ограниченным прокатом.
Ученые пришли к выводу, что публиковать рецензии со спойлерами полезно, но рекомендуют предупреждать об их наличии, чтобы зрители могли сами выбирать, хотят они заранее узнать о поворотах сюжета или нет.
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