https://ria.ru/20201111/kino-1583894759.html

Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы

Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы

Ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Хьюстона опубликовали исследование о влиянии рецензий со спойлерами на кассовые сборы. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T00:20

2020-11-11T00:20

2020-11-11T02:48

что посмотреть

фильмы

культура

кино и сериалы

новости культуры

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576378744_72:0:3713:2048_1400x0_80_0_0_64627069fb3b4957bf833951bb44b634.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Хьюстона опубликовали исследование о влиянии рецензий со спойлерами на кассовые сборы.Многие режиссеры боятся, что зрители не пойдут в кино, если им заранее расскажут про сюжетные повороты. На деле оказалось, что это не всегда так. Исследователи использовали данные о ежедневных кассовых сборах фильмов, вышедших в прокат в США с 2013 по 2017 годы, и рецензии на них на IMDb, самой популярной в Штатах платформе отзывов. Они также ввели термин "интенсивность спойлеров", который измеряет их влияние на предсказуемость сюжета. В результате выяснилось, что этот показатель сказывается на решении зрителей, идти в кино или нет, в тех случаях, когда они не уверены в качестве ленты.Ученые также установили связь между влиянием спойлеров и оценками фильма. Так, картинам со средними рейтингами они в большей степени помогают увеличить сборы, а ленты с высокими оценками критиков, наоборот, проигрывают от преждевременного раскрытия сюжета.Также выяснилось, что позитивный эффект спойлеров выше для фильмов с низким рекламным бюджетом и с ограниченным прокатом.Ученые пришли к выводу, что публиковать рецензии со спойлерами полезно, но рекомендуют предупреждать об их наличии, чтобы зрители могли сами выбирать, хотят они заранее узнать о поворотах сюжета или нет.

https://ria.ru/20200831/dovod-1576522833.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , фильмы, кино и сериалы, новости культуры, сша