Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животных

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Каждый год специалисты Департамента природопользования отпускают диких птиц и зверей, которых нашли в городе. Бедолаги, которые прошли реабилитацию и готовы к самостоятельной жизни, наконец найдут комфортный дом вдали от человека.