https://ria.ru/20201111/kak-vypuskayut-na-volyu-ptits-iz-tsentra-perederzhki-dikikh-zhivotnykh-1584087899.html
Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животных
Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животных
Каждый год специалисты Департамента природопользования отпускают диких птиц и зверей, которых нашли в городе. Бедолаги, которые прошли реабилитацию и готовы к самостоятельной жизни, наконец найдут комфортный дом вдали от человека.
2020-11-11T13:16
2020-11-11T13:16
2020-11-11T13:16
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животных
Каждый год специалисты Департамента природопользования отпускают диких птиц и зверей, которых нашли в городе. Бедолаги, которые прошли реабилитацию и готовы к самостоятельной жизни, наконец найдут комфортный дом вдали от человека.
2020-11-11T13:16
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PT2M35S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животных
Каждый год специалисты Департамента природопользования отпускают диких птиц и зверей, которых нашли в городе. Бедолаги, которые прошли реабилитацию и готовы к самостоятельной жизни, наконец найдут комфортный дом вдали от человека.
2020-11-11T13:16
true
PT2M35S
Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животных
Каждый год специалисты Департамента природопользования отпускают диких птиц и зверей, которых нашли в городе. Бедолаги, которые прошли реабилитацию и готовы к самостоятельной жизни, наконец найдут комфортный дом вдали от человека.