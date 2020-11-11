https://ria.ru/20201111/italiya-1583808515.html

В Италии пополнился список самых красивых старинных деревень

В Италии пополнился список самых красивых старинных деревень

В Италии список самых красивых старинных маленьких городков и деревень увеличился еще на шесть локаций, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:14

2020-11-11T03:14

2020-11-11T03:14

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В Италии список самых красивых старинных маленьких городков и деревень увеличился еще на шесть локаций, сообщает Lonely Planet.Ассоциация I Borghi più belli d'Italia – самых красивых деревень Италии объединяет 315 мест с населением до 15 тысяч жителей. Несмотря на малый размер, эти локации интересны туристам древней историей, архитектурой, традиционным укладом жизни и культурными шедеврами, нередко находящимися под защитой ЮНЕСКО.Тропею называют жемчужиной Тирренского моря и одним из самых любимых мест для отдыха в Калабрии. Деревня известна захватывающими природными пейзажами и красным луком, вкус которого зависит от формы овоща. Монте-Сант-Анджело расположен в регионе Апулия, в центре национального парка Гаргано. Это место прославилось не только красивейшими пейзажами, но и двумя объектами из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — святилищем V века Сан-Микеле Арканджело, находящимся на склоне горы, и буковыми лесами Фореста-Умбра. Считается, что возраст деревьев в этом заповеднике превышает 300 лет.Городок Бассано-ин-Теверина находится над долиной реки Тибр. Здесь найдены предметы быта этрусков, а еще это место знаменито башней с часами – внутри нее оказалась колокольня соседней церкви Санта-Мария-деи-Луми. Обнаружить необычную постройку удалось только в ходе реставрационных работ.Монтелеоне д'Орвието в Умбрии называют "островом из красных кирпичей в зеленом сердце страны". Вокруг — потрясающие пейзажи, которыми можно любоваться с террасной смотровой площадки в центре городка.С холма, на котором расположена в области Абруццо деревня Казоли, открывается вид на виноградники, оливковые рощи и озеро. Рядом – Герцогский замок.Монтекьяруголо – деревня в предгорьях Апеннин. Главная достопримечательность – старинный замок, с балкона которого открывается живописный вид на окрестности. Еще внимания заслуживает его богатая библиотека, фрески и предметы интерьера.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, калабрия, апулия, новости - туризм, юнеско, италия