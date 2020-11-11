https://ria.ru/20201111/inogo-vybora-net-istoriya-zhizni-dvoynogo-agenta-kgb-dzhordzha-bleyka-1584125418.html

"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка

"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка

Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза.

2020-11-11T15:35

2020-11-11T15:35

2020-11-11T15:35

ми-6

ссср

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584124371_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1f65e4a210c83b7be0314440b8b46bf5.jpg

МИ-6 отправили его в Корею, но там его завербовали агенты КГБ. Вернувшись в Лондон, он сделал так, что спецслужбы получали искаженную информацию со стороны СССР. За это его приговорили к 42 годам заключения. Такой срок в истории британского правосудия не давали никому. Пять лет спустя ему помогли сбежать из тюрьмы – Джордж отправился в Советский Союз. 11 ноября Блейку исполнилось 98 лет. С русским именем Георгий Иванович Бехтер он и сейчас живет в своем доме в Подмосковье.

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза. МИ-6 отправили его в Корею, но там его завербовали агенты КГБ. Вернувшись в Лондон, он сделал так, что спецслужбы получали искаженную информацию со стороны СССР. За это его приговорили к 42 годам заключения. Такой срок в истории британского правосудия не давали никому. Пять лет спустя ему помогли сбежать из тюрьмы – Джордж отправился в Советский Союз. 11 ноября Блейку исполнилось 98 лет. С русским именем Георгий Иванович Бехтер он и сейчас живет в своем доме в Подмосковье. 2020-11-11T15:35 true PT8M03S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, ми-6, ссср, видео