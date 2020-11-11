https://ria.ru/20201111/inogo-vybora-net-istoriya-zhizni-dvoynogo-agenta-kgb-dzhordzha-bleyka-1584125418.html
"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка
"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка
Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза.
2020-11-11T15:35
2020-11-11T15:35
2020-11-11T15:35
ми-6
ссср
видео
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МИ-6 отправили его в Корею, но там его завербовали агенты КГБ. Вернувшись в Лондон, он сделал так, что спецслужбы получали искаженную информацию со стороны СССР. За это его приговорили к 42 годам заключения. Такой срок в истории британского правосудия не давали никому. Пять лет спустя ему помогли сбежать из тюрьмы – Джордж отправился в Советский Союз. 11 ноября Блейку исполнилось 98 лет. С русским именем Георгий Иванович Бехтер он и сейчас живет в своем доме в Подмосковье.
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584124371_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_ee73d97cae8d0d14825cc4976a6e0d6a.jpg
"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка
Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза. МИ-6 отправили его в Корею, но там его завербовали агенты КГБ. Вернувшись в Лондон, он сделал так, что спецслужбы получали искаженную информацию со стороны СССР. За это его приговорили к 42 годам заключения. Такой срок в истории британского правосудия не давали никому. Пять лет спустя ему помогли сбежать из тюрьмы – Джордж отправился в Советский Союз. 11 ноября Блейку исполнилось 98 лет. С русским именем Георгий Иванович Бехтер он и сейчас живет в своем доме в Подмосковье.
2020-11-11T15:35
true
PT8M03S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ми-6, ссср, видео
"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка
Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза.
2020-11-11T15:35
true
PT8M03S
"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка
Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза.