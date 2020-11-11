https://ria.ru/20201111/gospitalizatsiya-1584196410.html

Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ

Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ

У главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна произошел инфаркт, сообщает онлайн-издание pastinfo.am. РИА Новости, 11.11.2020

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армения

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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. У главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна произошел инфаркт, сообщает онлайн-издание pastinfo.am. "Новоназначенный директор СНБ Абазян перевезен в больницу с сердечным приступом", — пишет издание. Пресс-центр СНБ пообещал уточнить информацию.Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Ранее от должности врио главы СНБ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна был освобожден Микаел Амбарцумян.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/snb-armenii-1583649475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире