https://ria.ru/20201111/gospitalizatsiya-1584196410.html
Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
У главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна произошел инфаркт, сообщает онлайн-издание pastinfo.am. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T22:18
2020-11-11T22:18
2020-11-11T23:24
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_e40d138be13548172cb93de2b39d2b84.jpg
ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. У главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна произошел инфаркт, сообщает онлайн-издание pastinfo.am. "Новоназначенный директор СНБ Абазян перевезен в больницу с сердечным приступом", — пишет издание. Пресс-центр СНБ пообещал уточнить информацию.Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Ранее от должности врио главы СНБ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна был освобожден Микаел Амбарцумян.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/snb-armenii-1583649475.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_e13e6a881ce9f30200497a0ad94b3c8e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армения, в мире