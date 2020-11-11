https://ria.ru/20201111/gosduma-1584135432.html
Госдума одобрила изменения в организацию врачебно-летной экспертизы
Госдума одобрила изменения в организацию врачебно-летной экспертизы
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:08
2020-11-11T16:08
2020-11-11T16:08
здоровье - общество
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации.Как отмечается в пояснительной записке, в законодательстве РФ в сфере охраны здоровья граждан и в воздушном законодательстве РФ произошли изменения, которые требуют пересмотра подходов к организации и формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации, подлежащих медицинскому освидетельствованию во врачебно-летных комиссиях.Так, законопроектом предусмотрено дополнение Воздушного кодекса РФ статьей "Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением".
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/manzdrav-1583691916.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, госдума рф, общество