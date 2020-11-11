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Госдума одобрила изменения в организацию врачебно-летной экспертизы
Госдума одобрила изменения в организацию врачебно-летной экспертизы
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:08
2020-11-11T16:08
здоровье - общество
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации.Как отмечается в пояснительной записке, в законодательстве РФ в сфере охраны здоровья граждан и в воздушном законодательстве РФ произошли изменения, которые требуют пересмотра подходов к организации и формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации, подлежащих медицинскому освидетельствованию во врачебно-летных комиссиях.Так, законопроектом предусмотрено дополнение Воздушного кодекса РФ статьей "Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением".
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/manzdrav-1583691916.html
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здоровье - общество, госдума рф, общество

Госдума одобрила изменения в организацию врачебно-летной экспертизы

16:08 11.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации.
Как отмечается в пояснительной записке, в законодательстве РФ в сфере охраны здоровья граждан и в воздушном законодательстве РФ произошли изменения, которые требуют пересмотра подходов к организации и формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации, подлежащих медицинскому освидетельствованию во врачебно-летных комиссиях.
Так, законопроектом предусмотрено дополнение Воздушного кодекса РФ статьей "Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением".
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