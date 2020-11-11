https://ria.ru/20201111/gosduma-1584135432.html

Госдума одобрила изменения в организацию врачебно-летной экспертизы

Госдума одобрила изменения в организацию врачебно-летной экспертизы

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:08

2020-11-11T16:08

2020-11-11T16:08

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации.Как отмечается в пояснительной записке, в законодательстве РФ в сфере охраны здоровья граждан и в воздушном законодательстве РФ произошли изменения, которые требуют пересмотра подходов к организации и формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации, подлежащих медицинскому освидетельствованию во врачебно-летных комиссиях.Так, законопроектом предусмотрено дополнение Воздушного кодекса РФ статьей "Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением".

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/manzdrav-1583691916.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, госдума рф, общество