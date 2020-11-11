https://ria.ru/20201111/golikova-1584099068.html
Голикова рассказала о поручении обеспечить неснижаемый запас лекарств
Голикова рассказала о поручении обеспечить неснижаемый запас лекарств
Дано поручение обеспечить неснижаемый запас лекарств и средств защиты в медицинских организациях и аптечной сети, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:57
2020-11-11T13:57
2020-11-11T14:29
госдума рф
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дано поручение обеспечить неснижаемый запас лекарств и средств защиты в медицинских организациях и аптечной сети, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы."Дано поручение обеспечить неснижаемый запас в медицинских организациях и аптечной сети лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, организовать обучение медицинского персонала дополнительно привлекаемого в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях", - приводятся в стенограмме слова Голиковой.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, здоровье - общество, татьяна голикова, общество