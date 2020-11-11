https://ria.ru/20201111/golikova-1584099068.html

Голикова рассказала о поручении обеспечить неснижаемый запас лекарств

Голикова рассказала о поручении обеспечить неснижаемый запас лекарств

Дано поручение обеспечить неснижаемый запас лекарств и средств защиты в медицинских организациях и аптечной сети, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:57

2020-11-11T13:57

2020-11-11T14:29

госдума рф

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дано поручение обеспечить неснижаемый запас лекарств и средств защиты в медицинских организациях и аптечной сети, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы."Дано поручение обеспечить неснижаемый запас в медицинских организациях и аптечной сети лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, организовать обучение медицинского персонала дополнительно привлекаемого в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях", - приводятся в стенограмме слова Голиковой.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, здоровье - общество, татьяна голикова, общество