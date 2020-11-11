https://ria.ru/20201111/golikova-1584094204.html
Голикова назвала число развернутых в России коек для лечения COVID-19
Голикова назвала число развернутых в России коек для лечения COVID-19
В России развернуто более 253,4 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:39
2020-11-11T13:39
2020-11-11T13:59
госдума рф
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В России развернуто более 253,4 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день в стране развернуто более 253,4 тысяч ковидных коек, из них более 138 тысяч коек оснащены подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащены ИВЛ", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество