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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201111/geologorazvedka-1584133319.html
Госдума увеличила до семи лет предельный срок геологоразведки в Поморье
Госдума увеличила до семи лет предельный срок геологоразведки в Поморье
Госдума приняла закон об увеличении с пяти до семи лет максимального срока предоставления в пользование участков недр в Архангельской области для геологического РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:03
2020-11-11T16:03
архангельская область
александр дятлов
геология
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МОСКВА/АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении с пяти до семи лет максимального срока предоставления в пользование участков недр в Архангельской области для геологического изучения.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Он позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в Архангельской области, считает инициатор закона - Архангельское областное собрание депутатов, внесшее документ.Низкая экономическая освоенность отдельных районов области, слабо развитая транспортная сеть, климат и географическое положение существенно усложняют геологическое изучение недр и увеличивают затраты, поясняют разработчики."Принятие законопроекта позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиск и оценку месторождений в Архангельской области", – отметила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.Сейчас участки недр в России предоставляются в пользование для геологоразведки на срок до пяти лет, за рядом исключений. Так, на срок до семи лет предоставляются участки в республике Саха (Якутия), республике Коми, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.Инициаторы принятия закона обращают внимание, что условия геологического изучения, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых в Архангельской области сходны с условиями граничащих с ней республики Коми и Ненецкого автономного округа.
https://ria.ru/20201111/arkhangelsk-1584128494.html
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александр дятлов, геология

Госдума увеличила до семи лет предельный срок геологоразведки в Поморье

16:03 11.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА/АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении с пяти до семи лет максимального срока предоставления в пользование участков недр в Архангельской области для геологического изучения.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Он позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в Архангельской области, считает инициатор закона - Архангельское областное собрание депутатов, внесшее документ.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
15:45Архангельская область
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Низкая экономическая освоенность отдельных районов области, слабо развитая транспортная сеть, климат и географическое положение существенно усложняют геологическое изучение недр и увеличивают затраты, поясняют разработчики.
"Принятие законопроекта позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиск и оценку месторождений в Архангельской области", – отметила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Сейчас участки недр в России предоставляются в пользование для геологоразведки на срок до пяти лет, за рядом исключений. Так, на срок до семи лет предоставляются участки в республике Саха (Якутия), республике Коми, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Инициаторы принятия закона обращают внимание, что условия геологического изучения, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых в Архангельской области сходны с условиями граничащих с ней республики Коми и Ненецкого автономного округа.
"В соседних регионах – республике Коми, Ненецком автономном округе – срок проведения работ по геологическому изучению участков недр составляет 7 лет – на два года больше, чем в Архангельской области. Это ставит регионы в неравное положение. При этом мы понимаем, что бизнес выбирает места для инвестиций там, где ему комфортнее работать", – прокомментировал председатель комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов.
 
Архангельская областьАлександр Дятловгеология
 
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