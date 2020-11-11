https://ria.ru/20201111/geologorazvedka-1584133319.html

Госдума увеличила до семи лет предельный срок геологоразведки в Поморье

Госдума увеличила до семи лет предельный срок геологоразведки в Поморье

Госдума приняла закон об увеличении с пяти до семи лет максимального срока предоставления в пользование участков недр в Архангельской области для геологического РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:03

2020-11-11T16:03

2020-11-11T16:03

архангельская область

александр дятлов

геология

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МОСКВА/АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении с пяти до семи лет максимального срока предоставления в пользование участков недр в Архангельской области для геологического изучения.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Он позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в Архангельской области, считает инициатор закона - Архангельское областное собрание депутатов, внесшее документ.Низкая экономическая освоенность отдельных районов области, слабо развитая транспортная сеть, климат и географическое положение существенно усложняют геологическое изучение недр и увеличивают затраты, поясняют разработчики."Принятие законопроекта позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиск и оценку месторождений в Архангельской области", – отметила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.Сейчас участки недр в России предоставляются в пользование для геологоразведки на срок до пяти лет, за рядом исключений. Так, на срок до семи лет предоставляются участки в республике Саха (Якутия), республике Коми, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.Инициаторы принятия закона обращают внимание, что условия геологического изучения, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых в Архангельской области сходны с условиями граничащих с ней республики Коми и Ненецкого автономного округа.

https://ria.ru/20201111/arkhangelsk-1584128494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дятлов, геология