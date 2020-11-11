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https://ria.ru/20201111/finlyandiya-1584049594.html
В Финляндии рассказали, когда разрешат въезд российским туристам
В Финляндии рассказали, когда разрешат въезд российским туристам
Финляндия к Рождеству не разрешит въезд российским туристам из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ, рассказала РИА Новости представитель МВД... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:08
2020-11-11T11:08
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коронавирус covid-19
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финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Финляндия к Рождеству не разрешит въезд российским туристам из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ, рассказала РИА Новости представитель МВД страны Эриикка Костинен.В начале недели некоторые российские СМИ неверно интерпретировали информацию о готовящемся законопроекте в Финляндии, разрешающем туризм, и сообщили, что страна готовится открыть границы с Россией.В МВД добавили, что Финляндия и Российская Федерация заключили пакт о пересечении границ, в котором говорится, что движение между странами может быть запрещено из-за серьезной угрозы здоровью."Пандемия COVID-19 представляет собой такую угрозу. По данным Национального института здравоохранения Финляндии, эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему плохая", - сказала Костинен.Ожидаемый в Финляндии закон, позволяющий принимать туристов, касается в первую очередь Евросоюза и стран с благоприятной эпидобстановкой. По текущим нормам финского кабмина, благоприятная обстановка считается с 25 случаями заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние 14 дней. В России данный показатель около 175.
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коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, совет ес, евросоюз, финляндия

В Финляндии рассказали, когда разрешат въезд российским туристам

11:08 11.11.2020
 
© Фото : Pixabay/FinmikiМуми–парк в Наантали, Финляндия
Муми–парк в Наантали, Финляндия - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Pixabay/Finmiki
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Финляндия к Рождеству не разрешит въезд российским туристам из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ, рассказала РИА Новости представитель МВД страны Эриикка Костинен.
В начале недели некоторые российские СМИ неверно интерпретировали информацию о готовящемся законопроекте в Финляндии, разрешающем туризм, и сообщили, что страна готовится открыть границы с Россией.
"Согласно рекомендации Совета ЕС, перед открытием внешних границ государства-члены должны сначала открыть границы для других стран ЕС и Шенгенской зоны", — пояснила Костинен.
В МВД добавили, что Финляндия и Российская Федерация заключили пакт о пересечении границ, в котором говорится, что движение между странами может быть запрещено из-за серьезной угрозы здоровью.
"Пандемия COVID-19 представляет собой такую угрозу. По данным Национального института здравоохранения Финляндии, эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему плохая", - сказала Костинен.
Ожидаемый в Финляндии закон, позволяющий принимать туристов, касается в первую очередь Евросоюза и стран с благоприятной эпидобстановкой. По текущим нормам финского кабмина, благоприятная обстановка считается с 25 случаями заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние 14 дней. В России данный показатель около 175.
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