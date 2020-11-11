Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201111/eilish-1584059461.html
Клип Билли Айлиш "Bad guy" набрал миллиард просмотров
Клип Билли Айлиш "Bad guy" набрал миллиард просмотров
Клип американской певицы Билли Айлиш на хит 2019 года “Bad guy” набрал миллиард просмотров на YouTube. Это первый подобный результат в карьере исполнительницы. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:29
2020-11-11T12:08
культура
билли айлиш
музыка
новости культуры
maroon 5
youtube
новая зеландия
канада
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584054242_163:0:3804:2048_1400x0_80_0_0_dd10926a4c12b8a65a7f111bb015e5a6.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Клип американской певицы Билли Айлиш на хит 2019 года “Bad guy” набрал миллиард просмотров на YouTube. Это первый подобный результат в карьере исполнительницы.В ролике, выпущенном в марте прошлого года, Айлиш рассказывает о загадочном "плохом парне", которым в результате и оказывается.Сочный и одновременно странный клип снял режиссер Дэйв Майерс, который ранее работал с Арианой Гранде, группой Maroon 5 и другими исполнителями.Трек “Bad guy” вошел в дебютный альбом певицы "When we all fall asleep, where do we go?" Композиция возглавила чарты в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, России, а позже попала на первую строчку престижного хит-парада Billboard hot 100.
https://ria.ru/20201104/eilish-1582846151.html
новая зеландия
канада
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584054242_618:0:3349:2048_1400x0_80_0_0_3e00f2709a6b12d8fd164ac330b7bb62.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билли айлиш, музыка, новости культуры, maroon 5, youtube, новая зеландия, канада, австралия

Клип Билли Айлиш "Bad guy" набрал миллиард просмотров

11:29 11.11.2020 (обновлено: 12:08 11.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Клип американской певицы Билли Айлиш на хит 2019 года “Bad guy” набрал миллиард просмотров на YouTube. Это первый подобный результат в карьере исполнительницы.
В ролике, выпущенном в марте прошлого года, Айлиш рассказывает о загадочном "плохом парне", которым в результате и оказывается.
Сочный и одновременно странный клип снял режиссер Дэйв Майерс, который ранее работал с Арианой Гранде, группой Maroon 5 и другими исполнителями.
Трек “Bad guy” вошел в дебютный альбом певицы "When we all fall asleep, where do we go?" Композиция возглавила чарты в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, России, а позже попала на первую строчку престижного хит-парада Billboard hot 100.
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 00:26Культура
Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"
 
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыMaroon 5YouTubeНовая ЗеландияКанадаАвстралия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
21:33Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года
Лента новостейМолния