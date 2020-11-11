https://ria.ru/20201111/eilish-1584059461.html
Клип Билли Айлиш "Bad guy" набрал миллиард просмотров
Клип Билли Айлиш "Bad guy" набрал миллиард просмотров
Клип американской певицы Билли Айлиш на хит 2019 года “Bad guy” набрал миллиард просмотров на YouTube. Это первый подобный результат в карьере исполнительницы. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:29
2020-11-11T11:29
2020-11-11T12:08
культура
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музыка
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youtube
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Клип американской певицы Билли Айлиш на хит 2019 года “Bad guy” набрал миллиард просмотров на YouTube. Это первый подобный результат в карьере исполнительницы.В ролике, выпущенном в марте прошлого года, Айлиш рассказывает о загадочном "плохом парне", которым в результате и оказывается.Сочный и одновременно странный клип снял режиссер Дэйв Майерс, который ранее работал с Арианой Гранде, группой Maroon 5 и другими исполнителями.Трек “Bad guy” вошел в дебютный альбом певицы "When we all fall asleep, where do we go?" Композиция возглавила чарты в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, России, а позже попала на первую строчку престижного хит-парада Billboard hot 100.
https://ria.ru/20201104/eilish-1582846151.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билли айлиш, музыка, новости культуры, maroon 5, youtube, новая зеландия, канада, австралия