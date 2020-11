https://ria.ru/20201111/eilish-1584059461.html

Клип Билли Айлиш "Bad guy" набрал миллиард просмотров

Клип американской певицы Билли Айлиш на хит 2019 года "Bad guy" набрал миллиард просмотров на YouTube. Это первый подобный результат в карьере исполнительницы.

2020-11-11

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Клип американской певицы Билли Айлиш на хит 2019 года “Bad guy” набрал миллиард просмотров на YouTube. Это первый подобный результат в карьере исполнительницы.В ролике, выпущенном в марте прошлого года, Айлиш рассказывает о загадочном "плохом парне", которым в результате и оказывается.Сочный и одновременно странный клип снял режиссер Дэйв Майерс, который ранее работал с Арианой Гранде, группой Maroon 5 и другими исполнителями.Трек “Bad guy” вошел в дебютный альбом певицы "When we all fall asleep, where do we go?" Композиция возглавила чарты в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, России, а позже попала на первую строчку престижного хит-парада Billboard hot 100.

