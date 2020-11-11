https://ria.ru/20201111/donbass-1584198038.html

Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года

Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал на заседании в среду провести взаимный обмен удерживаемых лиц до конца года,... РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T22:36

2020-11-11T22:48

ситуация в днр и лнр

обсе

донбасс

леонид кравчук

борис грызлов

киев

в мире

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КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал на заседании в среду провести взаимный обмен удерживаемых лиц до конца года, сообщила пресс-служба делегации."Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - информирует пресс-служба в Telegram.Стороны также обсудили план действий по Донбассу, предложенный Кравчуком. Отмечается, что на заседании украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками.Также сторонам удалось достичь "определенного продвижения" в обсуждении условий разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ)."Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - добавили в пресс-службе.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".

https://ria.ru/20201111/donbass-1584186779.html

https://ria.ru/20201111/zhirinovskiy-1584163085.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, леонид кравчук, борис грызлов, киев, в мире