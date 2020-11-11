Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:36 11.11.2020 (обновлено: 22:48 11.11.2020)
КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал на заседании в среду провести взаимный обмен удерживаемых лиц до конца года, сообщила пресс-служба делегации.
"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - информирует пресс-служба в Telegram.
Стороны также обсудили план действий по Донбассу, предложенный Кравчуком. Отмечается, что на заседании украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками.
Также сторонам удалось достичь "определенного продвижения" в обсуждении условий разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
"Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - добавили в пресс-службе.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".