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Названо провоцирующее диабет вещество, которое есть почти в каждом доме

Названо провоцирующее диабет вещество, которое есть почти в каждом доме

Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), применяемые при производстве мебели, обивки и электроники с целью увеличения огнезащиты, могут спровоцировать... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:15

2020-11-11T14:15

2020-11-11T16:05

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), применяемые при производстве мебели, обивки и электроники с целью увеличения огнезащиты, могут спровоцировать развитие диабета. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование ученых Калифорнийского университета в Риверсайде.Специалисты провели испытания на беременных мышах женского пола, подвергая их воздействию ПБДЭ в малых дозах, сопоставимых со средним воздействием окружающей среды на женщину как во время беременности, так и в период лактации.В результате у всего потомства развилась непереносимость глюкозы и низкий уровень чувствительности к инсулину. Отмечается, что у матерей также наблюдался высокий уровень сахара в крови, однако они пострадали не так сильно, как их детеныши.Ученые подчеркнули, что исследования на людях пока не проводились, но негативное влияние ПБДЭ на здоровье человека уже научно доказано.Специалисты отметили, что ограничить воздействие вредного вещества можно путем регулярного мытья рук перед едой и тщательной чистки ковров, мебели и других поверхностей в помещении.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, риверсайд, сша