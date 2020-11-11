Названо провоцирующее диабет вещество, которое есть почти в каждом доме
14:15 11.11.2020 (обновлено: 16:05 11.11.2020)
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), применяемые при производстве мебели, обивки и электроники с целью увеличения огнезащиты, могут спровоцировать развитие диабета. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование ученых Калифорнийского университета в Риверсайде.
Специалисты провели испытания на беременных мышах женского пола, подвергая их воздействию ПБДЭ в малых дозах, сопоставимых со средним воздействием окружающей среды на женщину как во время беременности, так и в период лактации.
1 октября, 11:23Сказано в эфиреСладкий убийца. Пять основных симптомов диабетаГангрена, инфаркт, депрессия, ослабление зрения, импотенция – на первый взгляд не связанные между собой заболевания и состояния могут возникнуть по одной причине. Это – сахарный диабет. Постепенное и сначала незаметное повышение уровня глюкозы в крови в итоге может привести к тяжелым последствиям.
В результате у всего потомства развилась непереносимость глюкозы и низкий уровень чувствительности к инсулину. Отмечается, что у матерей также наблюдался высокий уровень сахара в крови, однако они пострадали не так сильно, как их детеныши.
"Наши результаты показывают, что химические вещества в окружающей среде, такие как ПБДЭ, могут передаваться от матери к потомству и их воздействие на раннем этапе развития наносит вред здоровью", — объяснила один из авторов исследования Маргарита Кюррас-Коллазо.
Ученые подчеркнули, что исследования на людях пока не проводились, но негативное влияние ПБДЭ на здоровье человека уже научно доказано.
Специалисты отметили, что ограничить воздействие вредного вещества можно путем регулярного мытья рук перед едой и тщательной чистки ковров, мебели и других поверхностей в помещении.
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