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Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"
Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"
13 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XI Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства". Онлайн-трансляция церемонии профессионального признания лучших практик помощи детям и семьям с детьми.
2020-11-11T15:19
2020-11-11T15:19
анонсы
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Задать вопросУчастники:- председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга ОКУНЕВА;- министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ;- уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга РОМАНОВА;- директор Ресурсного центра города Москвы по вопросам опеки и попечительства "Содействие" Алла ДЗУГАЕВА.Победители XXIII Российского и Московского конкурсов управленцев "Менеджер года — 2019" в номинации "Социальная защита населения":- директор Центра поддержки семьи и детства "Красносельский" города Москвы Владимир КАБАНОВ;- директор Территориального центра социального обслуживания "Таганский" города Москвы Владимир КАМЕНСКИХ.На церемонии будут подведены итоги работы форума и названы лидеры в 25-ти номинациях.Форум проводится в целях тиражирования социальных инноваций по поддержке семьи и детства, обеспечивающих реализацию национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Форум успешно проходит с 2010 года в субъектах Российской Федерации и является главной федеральной коммуникационной площадкой профессионалов сферы поддержки семьи и детства. В этом году он впервые проводится в онлайн-формате. Программа форума 6-13 ноября включает работу виртуальной выставки, на которой представлено около 400 эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, а также марафон деловых событий и мероприятий в формате видеоконференцсвязи на площадках г. Москвы и субъектов Российской Федерации.Организатор мероприятия – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"

15:19 11.11.2020
 
Читать ria.ru в
13 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XI Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства". Онлайн-трансляция церемонии профессионального признания лучших практик помощи детям и семьям с детьми.
Задать вопрос

Участники:
- председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга ОКУНЕВА;
- министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ;
- уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга РОМАНОВА;
- директор Ресурсного центра города Москвы по вопросам опеки и попечительства "Содействие" Алла ДЗУГАЕВА.

Победители XXIII Российского и Московского конкурсов управленцев "Менеджер года — 2019" в номинации "Социальная защита населения":
- директор Центра поддержки семьи и детства "Красносельский" города Москвы Владимир КАБАНОВ;
- директор Территориального центра социального обслуживания "Таганский" города Москвы Владимир КАМЕНСКИХ.

На церемонии будут подведены итоги работы форума и названы лидеры в 25-ти номинациях.
Форум проводится в целях тиражирования социальных инноваций по поддержке семьи и детства, обеспечивающих реализацию национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Форум успешно проходит с 2010 года в субъектах Российской Федерации и является главной федеральной коммуникационной площадкой профессионалов сферы поддержки семьи и детства. В этом году он впервые проводится в онлайн-формате. Программа форума 6-13 ноября включает работу виртуальной выставки, на которой представлено около 400 эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, а также марафон деловых событий и мероприятий в формате видеоконференцсвязи на площадках г. Москвы и субъектов Российской Федерации.
Организатор мероприятия – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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