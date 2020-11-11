https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584129913.html
Белоусов оценил расходы бюджета, связанные с COVID-19
Белоусов оценил расходы бюджета, связанные с COVID-19
Расходы бюджета РФ, связанные с коронавирусом, в 2021 году составят 2 триллиона рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на форуме... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:50
2020-11-11T15:50
2020-11-11T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Расходы бюджета РФ, связанные с коронавирусом, в 2021 году составят 2 триллиона рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени"."И нужно, и перенесется. На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID, это в основном продолжение программ, - 2 триллиона рублей", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, нужно ли что-то из мер поддержки бизнеса и населения перенести на 2021 год.На вопрос о том, кого нужно поддерживать в первую очередь, бизнес или население, он ответил: "Людей".По его словам, расходы федерального бюджета на борьбу с COVID в текущем году составили 4 триллиона рублей.Ранее замминистра финансов Владимир Колычев говорил о том, что общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в РФ и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллионов рублей. Основной фокус бюджетных мер, отмечал он, был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584121026.html
https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584117113.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, андрей белоусов, экономика