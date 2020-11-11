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Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584084034.html
Власти Иркутской области рассказали о бюджете региона
Власти Иркутской области рассказали о бюджете региона
Проект бюджета Иркутской области на 2021-2023 годы, рассмотрение которого состоялось в среду на сессии регионального парламента, сохранит социальную... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:01
2020-11-11T13:01
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
экономика
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ИРКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Проект бюджета Иркутской области на 2021-2023 годы, рассмотрение которого состоялось в среду на сессии регионального парламента, сохранит социальную направленность, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.На 36-й сессии законодательного собрания Иркутской области губернатор Кобзев представил в рамках первого чтения проект бюджета Приангарья на ближайшие три года."Проект областного бюджет на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность. В структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 2021 году – это почти две третьих расходов - 67%", - сказал Кобзев.Он уточнил, что в основном финансовом документе предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, с 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме этого, начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению многодетным семьям социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тысяч рублей. На обеспечение жильем детей-сирот в проекте предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.Губернатор также отметил, что в проекте областного бюджета нашла свое отражение и инвестиционная составляющая. На проведение капитального ремонта бюджетных учреждений, строительство дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры планируется направить более 18 миллиардов рублей.Для поддержки местных бюджетов на муниципальный уровень, начиная с 2021 года, передаются дополнительные доходы от выплат за негативное воздействие на окружающую среду и налога по упрощенной системе налогообложения. Это почти 600 миллионов рублей. При этом прямой объем финансовой поддержки муниципальных образований не сокращается.Отмечается также, что в период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов – крупнейшими из которых являются строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, создание производства лекарственных препаратов, разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и ряд других.По итогам обсуждения проекта областного бюджета в первом чтении депутаты утвердили основные параметры главного финансового документа на ближайшие три года. Доходы регионального бюджета в следующем году приняты в объеме 166,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 167,1 миллиарда, в 2023 году – 175,8 миллиарда рублей. Расходы 180,7 миллиарда рублей на 2021 год, 175,5 миллиарда рублей – на 2022 год и 173 миллиарда рублей – на 2023 год.
https://realty.ria.ru/20201022/zhile-1580975847.html
https://ria.ru/20201022/priangare-1581089449.html
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игорь кобзев, иркутская область, экономика

Власти Иркутской области рассказали о бюджете региона

13:01 11.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Проект бюджета Иркутской области на 2021-2023 годы, рассмотрение которого состоялось в среду на сессии регионального парламента, сохранит социальную направленность, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.
На 36-й сессии законодательного собрания Иркутской области губернатор Кобзев представил в рамках первого чтения проект бюджета Приангарья на ближайшие три года.
"Проект областного бюджет на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность. В структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 2021 году – это почти две третьих расходов - 67%", - сказал Кобзев.
Он уточнил, что в основном финансовом документе предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, с 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме этого, начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению многодетным семьям социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тысяч рублей. На обеспечение жильем детей-сирот в проекте предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.
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Губернатор также отметил, что в проекте областного бюджета нашла свое отражение и инвестиционная составляющая. На проведение капитального ремонта бюджетных учреждений, строительство дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры планируется направить более 18 миллиардов рублей.
Для поддержки местных бюджетов на муниципальный уровень, начиная с 2021 года, передаются дополнительные доходы от выплат за негативное воздействие на окружающую среду и налога по упрощенной системе налогообложения. Это почти 600 миллионов рублей. При этом прямой объем финансовой поддержки муниципальных образований не сокращается.
Отмечается также, что в период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов – крупнейшими из которых являются строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, создание производства лекарственных препаратов, разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и ряд других.
По итогам обсуждения проекта областного бюджета в первом чтении депутаты утвердили основные параметры главного финансового документа на ближайшие три года. Доходы регионального бюджета в следующем году приняты в объеме 166,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 167,1 миллиарда, в 2023 году – 175,8 миллиарда рублей. Расходы 180,7 миллиарда рублей на 2021 год, 175,5 миллиарда рублей – на 2022 год и 173 миллиарда рублей – на 2023 год.
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