https://ria.ru/20201111/bolsonaru-1584041412.html

Болсонару пообещал при необходимости защищать Амазонию с помощью "пороха"

Болсонару пообещал при необходимости защищать Амазонию с помощью "пороха"

Бразилия в случае необходимости должна защищать суверенитет Амазонии при помощи "пороха", заявил президент страны Жаир Болсонару, тем самым выступив с критикой... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:29

2020-11-11T09:29

2020-11-11T09:29

жаир болсонару

джо байден

бразилия

сша

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноя - РИА Новости. Бразилия в случае необходимости должна защищать суверенитет Амазонии при помощи "пороха", заявил президент страны Жаир Болсонару, тем самым выступив с критикой в адрес кандидата на пост президента США Джо Байдена."Недавно мы слышали, как серьезный кандидат на пост главы государства заявил, что если пожар в Амазонии не будет потушен, он установит торговый барьер для Бразилии. Одной дипломатии недостаточно. Когда заканчивается слюна, нужно иметь порох, иначе не получится", - заявил Болсонару.При этом в ходе заявления он напрямую не называл имя Байдена, однако в завуалированном виде он сослался на его обещания, сделанные в ходе предвыборной кампании. Тогда кандидат в президенты США предложил направить 20 миллиардов долларов странам Амазонии в обмен на их обязательства сохранить леса. Он также намекнул, что если Бразилия не остановит вырубку лесов, это может привести к экономическим последствиям.Ранее сообщалось, что Болсонару публично воздержался от поздравлений Байдена с победой на президентских выборах в США.

https://ria.ru/20200709/1574088288.html

https://ria.ru/20200606/1572551782.html

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жаир болсонару, джо байден, бразилия, сша, в мире