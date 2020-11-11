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Болсонару пообещал при необходимости защищать Амазонию с помощью "пороха"
Болсонару пообещал при необходимости защищать Амазонию с помощью "пороха"
Бразилия в случае необходимости должна защищать суверенитет Амазонии при помощи "пороха", заявил президент страны Жаир Болсонару, тем самым выступив с критикой... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:29
2020-11-11T09:29
жаир болсонару
джо байден
бразилия
сша
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноя - РИА Новости. Бразилия в случае необходимости должна защищать суверенитет Амазонии при помощи "пороха", заявил президент страны Жаир Болсонару, тем самым выступив с критикой в адрес кандидата на пост президента США Джо Байдена."Недавно мы слышали, как серьезный кандидат на пост главы государства заявил, что если пожар в Амазонии не будет потушен, он установит торговый барьер для Бразилии. Одной дипломатии недостаточно. Когда заканчивается слюна, нужно иметь порох, иначе не получится", - заявил Болсонару.При этом в ходе заявления он напрямую не называл имя Байдена, однако в завуалированном виде он сослался на его обещания, сделанные в ходе предвыборной кампании. Тогда кандидат в президенты США предложил направить 20 миллиардов долларов странам Амазонии в обмен на их обязательства сохранить леса. Он также намекнул, что если Бразилия не остановит вырубку лесов, это может привести к экономическим последствиям.Ранее сообщалось, что Болсонару публично воздержался от поздравлений Байдена с победой на президентских выборах в США.
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жаир болсонару, джо байден, бразилия, сша, в мире

Болсонару пообещал при необходимости защищать Амазонию с помощью "пороха"

09:29 11.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноя - РИА Новости. Бразилия в случае необходимости должна защищать суверенитет Амазонии при помощи "пороха", заявил президент страны Жаир Болсонару, тем самым выступив с критикой в адрес кандидата на пост президента США Джо Байдена.
"Недавно мы слышали, как серьезный кандидат на пост главы государства заявил, что если пожар в Амазонии не будет потушен, он установит торговый барьер для Бразилии. Одной дипломатии недостаточно. Когда заканчивается слюна, нужно иметь порох, иначе не получится", - заявил Болсонару.
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При этом в ходе заявления он напрямую не называл имя Байдена, однако в завуалированном виде он сослался на его обещания, сделанные в ходе предвыборной кампании. Тогда кандидат в президенты США предложил направить 20 миллиардов долларов странам Амазонии в обмен на их обязательства сохранить леса. Он также намекнул, что если Бразилия не остановит вырубку лесов, это может привести к экономическим последствиям.
Ранее сообщалось, что Болсонару публично воздержался от поздравлений Байдена с победой на президентских выборах в США.
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