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Дочь Бейонсе озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам"
Дочь Бейонсе озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам"
СМИ узнали, восьмилетняя Блю Айви Картер, дочь певицы Бейонсе, озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам", основанную на одноименном оскароносном мультфильме Мэттью РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T05:28
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, восьмилетняя Блю Айви Картер, дочь певицы Бейонсе, озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам", основанную на одноименном оскароносном мультфильме Мэттью Черри, сообщает Variety. Новость режиссер анонсировал в соцсетях. Он разместил короткий ролик и написал: "Аудиокнига уже вышла". Длительность записи составляет четыре минуты.В "Любовь к волосам" Айви Картер рассказывает трогательную историю из мультфильма. В центре сюжета маленькая девочка и ее отец-афроамериканец, который воспитывает ребенка в одиночку. В ленте показывают момент из их жизни, когда папа пытается впервые сделать прическу дочери. В Variety уточняют, в этом году работа Мэттью Черри получила "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", а в мае прошлого года "Любовь к волосам" была выпущена в печати. Иллюстрации к книге создала Вашти Гаррисон.
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книги, новости культуры, бейонсе ноулз

Дочь Бейонсе озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам"

05:28 11.11.2020 (обновлено: 05:31 11.11.2020)
 
© AP Photo / Chris PizzelloБейонсе с дочерью Блю Айви Картер
Бейонсе с дочерью Блю Айви Картер - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, восьмилетняя Блю Айви Картер, дочь певицы Бейонсе, озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам", основанную на одноименном оскароносном мультфильме Мэттью Черри, сообщает Variety.
Новость режиссер анонсировал в соцсетях. Он разместил короткий ролик и написал: "Аудиокнига уже вышла". Длительность записи составляет четыре минуты.
В "Любовь к волосам" Айви Картер рассказывает трогательную историю из мультфильма. В центре сюжета маленькая девочка и ее отец-афроамериканец, который воспитывает ребенка в одиночку. В ленте показывают момент из их жизни, когда папа пытается впервые сделать прическу дочери.
В Variety уточняют, в этом году работа Мэттью Черри получила "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", а в мае прошлого года "Любовь к волосам" была выпущена в печати. Иллюстрации к книге создала Вашти Гаррисон.
Певица Бейонсе с мужем Джеем-Зи и их дочерью Блю Айви Картер - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 06:27Культура
Восьмилетняя дочь Бейонсе получила награду на BET Awards
 
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