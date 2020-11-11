https://ria.ru/20201111/blue-ivy-carter-1583922143.html

Дочь Бейонсе озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам"

Дочь Бейонсе озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам"

СМИ узнали, восьмилетняя Блю Айви Картер, дочь певицы Бейонсе, озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам", основанную на одноименном оскароносном мультфильме Мэттью РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T05:28

2020-11-11T05:28

2020-11-11T05:31

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, восьмилетняя Блю Айви Картер, дочь певицы Бейонсе, озвучила аудиокнигу "Любовь к волосам", основанную на одноименном оскароносном мультфильме Мэттью Черри, сообщает Variety. Новость режиссер анонсировал в соцсетях. Он разместил короткий ролик и написал: "Аудиокнига уже вышла". Длительность записи составляет четыре минуты.В "Любовь к волосам" Айви Картер рассказывает трогательную историю из мультфильма. В центре сюжета маленькая девочка и ее отец-афроамериканец, который воспитывает ребенка в одиночку. В ленте показывают момент из их жизни, когда папа пытается впервые сделать прическу дочери. В Variety уточняют, в этом году работа Мэттью Черри получила "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", а в мае прошлого года "Любовь к волосам" была выпущена в печати. Иллюстрации к книге создала Вашти Гаррисон.

https://ria.ru/20200630/1573620901.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, бейонсе ноулз