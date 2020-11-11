https://ria.ru/20201111/bezhentsy-1584062795.html

Асад рассказал о преградах для возвращения сирийских беженцев

Асад рассказал о преградах для возвращения сирийских беженцев

Существуют серьезные преграды для возвращения сирийских беженцев, в том числе экономическая блокада, заявил президент Сирии Башар Асад. РИА Новости, 11.11.2020

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война в сирии

башар асад

сирия

в мире

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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Существуют серьезные преграды для возвращения сирийских беженцев, в том числе экономическая блокада, заявил президент Сирии Башар Асад."Сегодня мы продолжаем настойчиво работать ради возращения каждого беженца, желающего вернуться и участвовать в восстановлении родины", - сказал Асад в ходе международной конференции по возвращению сирийских беженцев."Но существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, чтобы помешать их возвращению, существуют незаконные экономические санкции и блокады, навязанные американским режимом или его союзниками", - добавил он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20200330/1569350381.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, сирия, в мире