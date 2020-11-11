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Война в Сирии
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Асад рассказал о преградах для возвращения сирийских беженцев
Асад рассказал о преградах для возвращения сирийских беженцев
Существуют серьезные преграды для возвращения сирийских беженцев, в том числе экономическая блокада, заявил президент Сирии Башар Асад. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:36
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война в сирии
башар асад
сирия
в мире
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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Существуют серьезные преграды для возвращения сирийских беженцев, в том числе экономическая блокада, заявил президент Сирии Башар Асад."Сегодня мы продолжаем настойчиво работать ради возращения каждого беженца, желающего вернуться и участвовать в восстановлении родины", - сказал Асад в ходе международной конференции по возвращению сирийских беженцев."Но существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, чтобы помешать их возвращению, существуют незаконные экономические санкции и блокады, навязанные американским режимом или его союзниками", - добавил он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20200330/1569350381.html
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башар асад, сирия, в мире

Асад рассказал о преградах для возвращения сирийских беженцев

11:36 11.11.2020 (обновлено: 11:50 11.11.2020)
 
© РИА НовостиПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости
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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Существуют серьезные преграды для возвращения сирийских беженцев, в том числе экономическая блокада, заявил президент Сирии Башар Асад.
"Сегодня мы продолжаем настойчиво работать ради возращения каждого беженца, желающего вернуться и участвовать в восстановлении родины", - сказал Асад в ходе международной конференции по возвращению сирийских беженцев.
"Но существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, чтобы помешать их возвращению, существуют незаконные экономические санкции и блокады, навязанные американским режимом или его союзниками", - добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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