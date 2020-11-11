https://ria.ru/20201111/bank-1584107721.html

Группа банка "Открытие" улучшила ключевые показатели за девять месяцев

Группа банка "Открытие" улучшила ключевые показатели за девять месяцев

Операционный доход группы банка "Открытие" (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2020 года составил 116,2 миллиарда рублей, что на 4% выше по... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:24

2020-11-11T14:24

2020-11-11T14:24

открытие (банк)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Операционный доход группы банка "Открытие" (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2020 года составил 116,2 миллиарда рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности банка по МСФО за этот период.Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности, увеличением чистого процентного дохода, который по итогам 9 месяцев составил 57,7 миллиарда рублей и вырос на 27% год к году.Чистый процентный доход группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года составил 57,7 миллиарда рублей и вырос на 27% год к году. Рост процентных доходов от растущего кредитного портфеля группы на 29% год к году опередил рост процентных расходов по средствам клиентов (10% год к к году).Совокупные активы по итогам 9 месяцев увеличились на 5% (плюс 1% без учета валютной переоценки) до 3,423 триллиона рублей. По состоянию на 30 сентября доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, доля активов пенсионной деятельности - 17%, доля активов страховой деятельности - 5%.Кредитный портфель группы по итогам 9 месяцев 2020 года увеличился на 25% (плюс 20% без учета валютной переоценки) до 1,678 триллиона рублей."Темпы роста портфеля превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7-е место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц", - отметили в банке.Кредитный портфель юрлиц за отчетный период вырос на 22% (плюс 15% без учета валютной переоценки) до 1,207 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 33% до 471 миллиарда рублей, доля ипотеки в его структуре составила 46%, доля потребкредитования — 43%."Несмотря на коронакризис и ограничения, связанные с пандемией COVID-19, бизнес группы "Открытие" остается прибыльным. Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года составила 30,2 миллиарда рублей. Некоторое снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено созданием дополнительных резервов", - пояснили в банке.Как отметил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, по итогам 9 месяцев 2020 года банк и компании группы "Открытие" получили прибыль, близкую к первоначальному плану, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией.

https://ria.ru/20201021/pribyl-1580846412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытие (банк), новости компаний - экономика