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Группа банка "Открытие" улучшила ключевые показатели за девять месяцев
Группа банка "Открытие" улучшила ключевые показатели за девять месяцев
Операционный доход группы банка "Открытие" (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2020 года составил 116,2 миллиарда рублей, что на 4% выше по... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:24
2020-11-11T14:24
открытие (банк)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Операционный доход группы банка "Открытие" (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2020 года составил 116,2 миллиарда рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности банка по МСФО за этот период.Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности, увеличением чистого процентного дохода, который по итогам 9 месяцев составил 57,7 миллиарда рублей и вырос на 27% год к году.Чистый процентный доход группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года составил 57,7 миллиарда рублей и вырос на 27% год к году. Рост процентных доходов от растущего кредитного портфеля группы на 29% год к году опередил рост процентных расходов по средствам клиентов (10% год к к году).Совокупные активы по итогам 9 месяцев увеличились на 5% (плюс 1% без учета валютной переоценки) до 3,423 триллиона рублей. По состоянию на 30 сентября доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, доля активов пенсионной деятельности - 17%, доля активов страховой деятельности - 5%.Кредитный портфель группы по итогам 9 месяцев 2020 года увеличился на 25% (плюс 20% без учета валютной переоценки) до 1,678 триллиона рублей."Темпы роста портфеля превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7-е место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц", - отметили в банке.Кредитный портфель юрлиц за отчетный период вырос на 22% (плюс 15% без учета валютной переоценки) до 1,207 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 33% до 471 миллиарда рублей, доля ипотеки в его структуре составила 46%, доля потребкредитования — 43%."Несмотря на коронакризис и ограничения, связанные с пандемией COVID-19, бизнес группы "Открытие" остается прибыльным. Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года составила 30,2 миллиарда рублей. Некоторое снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено созданием дополнительных резервов", - пояснили в банке.Как отметил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, по итогам 9 месяцев 2020 года банк и компании группы "Открытие" получили прибыль, близкую к первоначальному плану, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией.
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открытие (банк), новости компаний - экономика

Группа банка "Открытие" улучшила ключевые показатели за девять месяцев

14:24 11.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБанки фиксируют повышенный спрос на ипотеку
Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Операционный доход группы банка "Открытие" (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2020 года составил 116,2 миллиарда рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности банка по МСФО за этот период.
Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности, увеличением чистого процентного дохода, который по итогам 9 месяцев составил 57,7 миллиарда рублей и вырос на 27% год к году.
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 15:56
Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд рублей
Чистый процентный доход группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года составил 57,7 миллиарда рублей и вырос на 27% год к году. Рост процентных доходов от растущего кредитного портфеля группы на 29% год к году опередил рост процентных расходов по средствам клиентов (10% год к к году).
Совокупные активы по итогам 9 месяцев увеличились на 5% (плюс 1% без учета валютной переоценки) до 3,423 триллиона рублей. По состоянию на 30 сентября доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, доля активов пенсионной деятельности - 17%, доля активов страховой деятельности - 5%.
Кредитный портфель группы по итогам 9 месяцев 2020 года увеличился на 25% (плюс 20% без учета валютной переоценки) до 1,678 триллиона рублей.
"Темпы роста портфеля превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7-е место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц", - отметили в банке.
Кредитный портфель юрлиц за отчетный период вырос на 22% (плюс 15% без учета валютной переоценки) до 1,207 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 33% до 471 миллиарда рублей, доля ипотеки в его структуре составила 46%, доля потребкредитования — 43%.
Сотрудница банка Открытие на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 16:41
Банк "Открытие" увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек
"Несмотря на коронакризис и ограничения, связанные с пандемией COVID-19, бизнес группы "Открытие" остается прибыльным. Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года составила 30,2 миллиарда рублей. Некоторое снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено созданием дополнительных резервов", - пояснили в банке.
Как отметил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, по итогам 9 месяцев 2020 года банк и компании группы "Открытие" получили прибыль, близкую к первоначальному плану, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией.
"Мы показали уверенный рост чистого процентного дохода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился более чем на четверть. Кредитный портфель банка "Открытие" растет темпами вдвое выше рыночных, а увеличение его доли в портфеле активов позволяет группе создать прочный фундамент для дальнейшего роста доходов", - привели в банке слова Задорнова.
 
Открытие (банк)Новости компаний - Экономика
 
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