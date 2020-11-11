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Власти Бахрейна объявили о смерти премьера
Власти Бахрейна объявили о смерти премьера
Власти Бахрейна объявили о смерти 84-летнего премьер-министра и одного из наиболее влиятельных членов королевской семьи, дяди короля Халифы бен Сальмана Аль... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:33
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халифа бен сальман аль халифа
бахрейн
в мире
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Бахрейна объявили о смерти 84-летнего премьер-министра и одного из наиболее влиятельных членов королевской семьи, дяди короля Халифы бен Сальмана Аль Халифы."Скончался премьер-министр Халифа бен Сальман Аль Халифа", - написал в социальной сети Twitter советник короля Набиль Хамр.Бен Сальман Аль Халифа c 1970 года занимал пост премьер-министра, его влияние в стране сравнивали с влиянием самого короля. Однако многочисленная шиитская община страны считала его своим персональным врагом из-за принимаемых им решений по урезанию их прав.В стране объявлен недельный траур.
бахрейн
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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халифа бен сальман аль халифа, бахрейн, в мире

Власти Бахрейна объявили о смерти премьера

11:33 11.11.2020 (обновлено: 11:42 11.11.2020)
 
© AP Photo / Jon GambrellПремьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа
Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Jon Gambrell
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Бахрейна объявили о смерти 84-летнего премьер-министра и одного из наиболее влиятельных членов королевской семьи, дяди короля Халифы бен Сальмана Аль Халифы.
"Скончался премьер-министр Халифа бен Сальман Аль Халифа", - написал в социальной сети Twitter советник короля Набиль Хамр.
Бен Сальман Аль Халифа c 1970 года занимал пост премьер-министра, его влияние в стране сравнивали с влиянием самого короля. Однако многочисленная шиитская община страны считала его своим персональным врагом из-за принимаемых им решений по урезанию их прав.
В стране объявлен недельный траур.
 
Халифа бен Сальман Аль ХалифаБахрейнВ мире
 
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