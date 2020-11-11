https://ria.ru/20201111/bakhreyn-1584062112.html

Власти Бахрейна объявили о смерти премьера

Власти Бахрейна объявили о смерти премьера

Власти Бахрейна объявили о смерти 84-летнего премьер-министра и одного из наиболее влиятельных членов королевской семьи, дяди короля Халифы бен Сальмана Аль... РИА Новости, 11.11.2020

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халифа бен сальман аль халифа

бахрейн

в мире

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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Бахрейна объявили о смерти 84-летнего премьер-министра и одного из наиболее влиятельных членов королевской семьи, дяди короля Халифы бен Сальмана Аль Халифы."Скончался премьер-министр Халифа бен Сальман Аль Халифа", - написал в социальной сети Twitter советник короля Набиль Хамр.Бен Сальман Аль Халифа c 1970 года занимал пост премьер-министра, его влияние в стране сравнивали с влиянием самого короля. Однако многочисленная шиитская община страны считала его своим персональным врагом из-за принимаемых им решений по урезанию их прав.В стране объявлен недельный траур.

бахрейн

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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