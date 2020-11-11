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Туризм
https://ria.ru/20201111/aviaperelety-1584084311.html
Эксперты назвали стоимость перелетов по России в новогодние каникулы
Эксперты назвали стоимость перелетов по России в новогодние каникулы
Перелеты по России во время новогодних праздников обойдутся покупателям примерно на 14 процентов дешевле, чем год назад, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:28
2020-11-11T14:28
туризм
туризм
самолеты
пассажиры
новости - туризм
новый год
москва
новосибирск
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Перелеты по России во время новогодних праздников обойдутся покупателям примерно на 14 процентов дешевле, чем год назад, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований с вылетами в период с 25 декабря по 10 января и выяснили, что средний чек на путешествия по России туда-обратно составляет 13,05 тысячи рублей. Значительнее всего – на треть — за год подешевели перелеты из Москвы в Санкт-Петербург и Новосибирск. За перелет из Северной столицы в Калининград и Симферополь отдыхающие заплатят на четверть меньше, чем годом ранее.Больше всего билетов на новогодние праздники самостоятельные авиапутешественники покупают из Москвы в Сочи. Средний чек по этому направлению снизился на девять процентов, с 14 до 12,7 тысячи рублей за проездной документ в оба конца.Перелет в Симферополь – на втором месте по популярности. Такое путешествие за год подорожало в среднем на 100 рублей, до 10 тысяч. Замыкает тройку самых востребованных направлений рейс в Калининград. Средний чек на него за год сократился на два процента, до 9,5 тысячи рублей.Самая популярная дата вылета – 30 декабря, а самые высокие средние чеки – на 26 декабря и 9 января. Выгоднее всего отправиться в авиапутешествие 1, 4 и 6 января.
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, новый год, москва, новосибирск, калининград

Эксперты назвали стоимость перелетов по России в новогодние каникулы

14:28 11.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту "Минск"
Пассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Перелеты по России во время новогодних праздников обойдутся покупателям примерно на 14 процентов дешевле, чем год назад, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований с вылетами в период с 25 декабря по 10 января и выяснили, что средний чек на путешествия по России туда-обратно составляет 13,05 тысячи рублей.
Значительнее всего – на треть — за год подешевели перелеты из Москвы в Санкт-Петербург и Новосибирск. За перелет из Северной столицы в Калининград и Симферополь отдыхающие заплатят на четверть меньше, чем годом ранее.
Больше всего билетов на новогодние праздники самостоятельные авиапутешественники покупают из Москвы в Сочи. Средний чек по этому направлению снизился на девять процентов, с 14 до 12,7 тысячи рублей за проездной документ в оба конца.
Перелет в Симферополь – на втором месте по популярности. Такое путешествие за год подорожало в среднем на 100 рублей, до 10 тысяч. Замыкает тройку самых востребованных направлений рейс в Калининград. Средний чек на него за год сократился на два процента, до 9,5 тысячи рублей.
Самая популярная дата вылета – 30 декабря, а самые высокие средние чеки – на 26 декабря и 9 января. Выгоднее всего отправиться в авиапутешествие 1, 4 и 6 января.
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