https://ria.ru/20201111/armeniya-1584114335.html

Полиция проверяет сообщения о погромах в офисе "Фонда Сороса" в Ереване

Полиция проверяет сообщения о погромах в офисе "Фонда Сороса" в Ереване

Представитель пресс-службы полиции Армении сообщил в среду РИА Новости, что проверяет сообщения об инциденте в офисе "Фонда открытого общества – Армения" (Фонд... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:53

2020-11-11T14:53

2020-11-11T14:53

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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Представитель пресс-службы полиции Армении сообщил в среду РИА Новости, что проверяет сообщения об инциденте в офисе "Фонда открытого общества – Армения" (Фонд Сороса) в Ереване.Ранее в соцсетях появилось видео разгрома офисного помещения. Участники акции заявляют, что это происходит в офисе "Фонда Сороса"."Мы получили сигнал об инциденте по адресу, где находится этот фонд. Готовятся материалы", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/armeniya-1584093804.html

ереван

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, ереван, в мире