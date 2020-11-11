https://ria.ru/20201111/armeniya-1584114335.html
Полиция проверяет сообщения о погромах в офисе "Фонда Сороса" в Ереване
Полиция проверяет сообщения о погромах в офисе "Фонда Сороса" в Ереване
Представитель пресс-службы полиции Армении сообщил в среду РИА Новости, что проверяет сообщения об инциденте в офисе "Фонда открытого общества – Армения" (Фонд... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:53
2020-11-11T14:53
2020-11-11T14:53
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Представитель пресс-службы полиции Армении сообщил в среду РИА Новости, что проверяет сообщения об инциденте в офисе "Фонда открытого общества – Армения" (Фонд Сороса) в Ереване.Ранее в соцсетях появилось видео разгрома офисного помещения. Участники акции заявляют, что это происходит в офисе "Фонда Сороса"."Мы получили сигнал об инциденте по адресу, где находится этот фонд. Готовятся материалы", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/armeniya-1584093804.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, ереван, в мире