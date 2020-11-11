https://ria.ru/20201111/armeniya-1584097801.html
СМИ: экс-президент Армении Саргсян получил повестку от СНБ
СМИ: экс-президент Армении Саргсян получил повестку от СНБ
Третий президент Армении Серж Саргсян получил повестку с предписанием явиться в Службу национальной безопасности, передает в среду Sputnik Армения. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:51
2020-11-11T13:51
2020-11-11T13:51
серж саргсян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151922/08/1519220886_0:0:1037:583_1400x0_80_0_0_86c8e7ce03196c0961f285dd2cc8107f.jpg
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Третий президент Армении Серж Саргсян получил повестку с предписанием явиться в Службу национальной безопасности, передает в среду Sputnik Армения."Служба нацбезопасности направила повестку Саргсяну с предписанием явиться в СНБ", - говорится в сообщении. Причины вызова не указываются.РИА Новости не располагает комментарием пресс-центра СНБ.Саргсян занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 годы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/tsarukyan-1584082835.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151922/08/1519220886_109:0:893:588_1400x0_80_0_0_b455a499aa59838baa8b0fbd29cd5ac3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серж саргсян, армения, в мире