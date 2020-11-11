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СМИ: экс-президент Армении Саргсян получил повестку от СНБ
СМИ: экс-президент Армении Саргсян получил повестку от СНБ
Третий президент Армении Серж Саргсян получил повестку с предписанием явиться в Службу национальной безопасности, передает в среду Sputnik Армения. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:51
2020-11-11T13:51
серж саргсян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Третий президент Армении Серж Саргсян получил повестку с предписанием явиться в Службу национальной безопасности, передает в среду Sputnik Армения."Служба нацбезопасности направила повестку Саргсяну с предписанием явиться в СНБ", - говорится в сообщении. Причины вызова не указываются.РИА Новости не располагает комментарием пресс-центра СНБ.Саргсян занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 годы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/tsarukyan-1584082835.html
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серж саргсян, армения, в мире

СМИ: экс-президент Армении Саргсян получил повестку от СНБ

13:51 11.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Третий президент Армении Серж Саргсян получил повестку с предписанием явиться в Службу национальной безопасности, передает в среду Sputnik Армения.
"Служба нацбезопасности направила повестку Саргсяну с предписанием явиться в СНБ", - говорится в сообщении. Причины вызова не указываются.
РИА Новости не располагает комментарием пресс-центра СНБ.
Саргсян занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 годы.
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
12:56
Лидера оппозиции Царукяна забрали в СНБ Армении
 
Серж СаргсянАрменияВ мире
 
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