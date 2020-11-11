https://ria.ru/20201111/armeniya-1584097801.html

СМИ: экс-президент Армении Саргсян получил повестку от СНБ

СМИ: экс-президент Армении Саргсян получил повестку от СНБ

Третий президент Армении Серж Саргсян получил повестку с предписанием явиться в Службу национальной безопасности, передает в среду Sputnik Армения. РИА Новости, 11.11.2020

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Третий президент Армении Серж Саргсян получил повестку с предписанием явиться в Службу национальной безопасности, передает в среду Sputnik Армения."Служба нацбезопасности направила повестку Саргсяну с предписанием явиться в СНБ", - говорится в сообщении. Причины вызова не указываются.РИА Новости не располагает комментарием пресс-центра СНБ.Саргсян занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 годы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/tsarukyan-1584082835.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серж саргсян, армения, в мире