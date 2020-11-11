https://ria.ru/20201111/alabuga-1584115722.html

Совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил два проекта на 7,6 миллиардов рублей

Совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил два проекта на 7,6 миллиардов рублей

Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане одобрил два инвестиционных проекта на 7,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:58

2020-11-11T14:58

2020-11-11T15:32

республика татарстан

адиль ширинов (гендиректор aurus)

коммерческая недвижимость

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане одобрил два инвестиционных проекта на 7,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба президента республики.Проект по производству российских премиальных автомобилей Aurus презентовали генеральный директор ООО "Аурус" Адиль Ширинов и управляющий директор фонда Tawazun (ОАЭ) Аль Джабари. Фонд выступает в качестве стратегического инвестиционного партнера. Сборка автомобилей будет осуществляться на готовых производственных площадях индустриального парка "Синергия 2". Общий объем частных инвестиций в проект составит 6,6 миллиарда рублей. Инвестиции арабского фонда Tawazun в проект – 110 миллионов евро.Минниханов отметил, что проект "Аурус" является очень важным для страны. "Для Татарстана это первый проект с привлечением инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов. Особенно приятно, что эти инвестиции направлены на создание производства в особой экономической зоне "Алабуга". Уверен, реализация данного проекта позволит ещё больше сблизить Россию и ОАЭ", - сказал он."Мы начали этот проект не только как инвесторы, надеемся в долгосрочной перспективе стать частью чего-то большего. Мы верим, что инфраструктура, которая уже создана в "Алабуге", и команда, работающая над проектом, позволят особой зоне в будущем стать центром автомобильной индустрии", - отметил Аль Джабари.Затем наблюдательный совет рассмотрел проект по производству холодильников в объеме 350 тысяч единиц в год. Инициатором проекта является китайский производитель бытовой техники Midea и российский партнёр ООО "Континент производственные решения". Общий объем инвестиций составит 1 миллиард рублей, будет создано 276 рабочих мест. Производственные мощности компания разместит в индустриальном парке "Синергия 2" на площади свыше 24 тысяч квадратных метров.По словам вице-президента Midea Зел Цзяна, российский рынок важен для компании Midea Group. В рамках заседания был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", ООО "Континент производственные решения" и "Мидея Электрик Трэйдинг ЛТД", который предполагает создание в ОЭЗ "Алабуга" производства компонентной базы и микроэлектроники для выпуска бытовой техники.ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится более 70% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 57 компаний-резидентов, уже действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. В ОЭЗ создано более 7 тысяч рабочих мест. В рамках расширения и развития инфраструктуры в июне 2020 года осуществлен ввод в эксплуатацию уникального индустриального парка "Синергия 2" из двух корпусов, общей площадью 76 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день все площади парка "Синергия 2" сданы инвесторам.

https://ria.ru/20201006/alabuga-1578501394.html

https://ria.ru/20190718/1556643367.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адиль ширинов (гендиректор aurus), коммерческая недвижимость, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика