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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201111/alabuga-1584115722.html
Совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил два проекта на 7,6 миллиардов рублей
Совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил два проекта на 7,6 миллиардов рублей
Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане одобрил два инвестиционных проекта на 7,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:58
2020-11-11T15:32
республика татарстан
адиль ширинов (гендиректор aurus)
коммерческая недвижимость
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане одобрил два инвестиционных проекта на 7,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба президента республики.Проект по производству российских премиальных автомобилей Aurus презентовали генеральный директор ООО "Аурус" Адиль Ширинов и управляющий директор фонда Tawazun (ОАЭ) Аль Джабари. Фонд выступает в качестве стратегического инвестиционного партнера. Сборка автомобилей будет осуществляться на готовых производственных площадях индустриального парка "Синергия 2". Общий объем частных инвестиций в проект составит 6,6 миллиарда рублей. Инвестиции арабского фонда Tawazun в проект – 110 миллионов евро.Минниханов отметил, что проект "Аурус" является очень важным для страны. "Для Татарстана это первый проект с привлечением инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов. Особенно приятно, что эти инвестиции направлены на создание производства в особой экономической зоне "Алабуга". Уверен, реализация данного проекта позволит ещё больше сблизить Россию и ОАЭ", - сказал он."Мы начали этот проект не только как инвесторы, надеемся в долгосрочной перспективе стать частью чего-то большего. Мы верим, что инфраструктура, которая уже создана в "Алабуге", и команда, работающая над проектом, позволят особой зоне в будущем стать центром автомобильной индустрии", - отметил Аль Джабари.Затем наблюдательный совет рассмотрел проект по производству холодильников в объеме 350 тысяч единиц в год. Инициатором проекта является китайский производитель бытовой техники Midea и российский партнёр ООО "Континент производственные решения". Общий объем инвестиций составит 1 миллиард рублей, будет создано 276 рабочих мест. Производственные мощности компания разместит в индустриальном парке "Синергия 2" на площади свыше 24 тысяч квадратных метров.По словам вице-президента Midea Зел Цзяна, российский рынок важен для компании Midea Group. В рамках заседания был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", ООО "Континент производственные решения" и "Мидея Электрик Трэйдинг ЛТД", который предполагает создание в ОЭЗ "Алабуга" производства компонентной базы и микроэлектроники для выпуска бытовой техники.ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится более 70% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 57 компаний-резидентов, уже действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. В ОЭЗ создано более 7 тысяч рабочих мест. В рамках расширения и развития инфраструктуры в июне 2020 года осуществлен ввод в эксплуатацию уникального индустриального парка "Синергия 2" из двух корпусов, общей площадью 76 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день все площади парка "Синергия 2" сданы инвесторам.
https://ria.ru/20201006/alabuga-1578501394.html
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адиль ширинов (гендиректор aurus), коммерческая недвижимость, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика

Совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил два проекта на 7,6 миллиардов рублей

14:58 11.11.2020 (обновлено: 15:32 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОсобая экономическая зона "Алабуга"
Особая экономическая зона Алабуга - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане одобрил два инвестиционных проекта на 7,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба президента республики.

"Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова одобрил два новых инвестиционных проекта с общим объемом частных инвестиций более 7,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Проект по производству российских премиальных автомобилей Aurus презентовали генеральный директор ООО "Аурус" Адиль Ширинов и управляющий директор фонда Tawazun (ОАЭ) Аль Джабари. Фонд выступает в качестве стратегического инвестиционного партнера. Сборка автомобилей будет осуществляться на готовых производственных площадях индустриального парка "Синергия 2". Общий объем частных инвестиций в проект составит 6,6 миллиарда рублей. Инвестиции арабского фонда Tawazun в проект – 110 миллионов евро.
Минниханов отметил, что проект "Аурус" является очень важным для страны. "Для Татарстана это первый проект с привлечением инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов. Особенно приятно, что эти инвестиции направлены на создание производства в особой экономической зоне "Алабуга". Уверен, реализация данного проекта позволит ещё больше сблизить Россию и ОАЭ", - сказал он.
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"Мы начали этот проект не только как инвесторы, надеемся в долгосрочной перспективе стать частью чего-то большего. Мы верим, что инфраструктура, которая уже создана в "Алабуге", и команда, работающая над проектом, позволят особой зоне в будущем стать центром автомобильной индустрии", - отметил Аль Джабари.
Затем наблюдательный совет рассмотрел проект по производству холодильников в объеме 350 тысяч единиц в год. Инициатором проекта является китайский производитель бытовой техники Midea и российский партнёр ООО "Континент производственные решения". Общий объем инвестиций составит 1 миллиард рублей, будет создано 276 рабочих мест. Производственные мощности компания разместит в индустриальном парке "Синергия 2" на площади свыше 24 тысяч квадратных метров.
По словам вице-президента Midea Зел Цзяна, российский рынок важен для компании Midea Group. В рамках заседания был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", ООО "Континент производственные решения" и "Мидея Электрик Трэйдинг ЛТД", который предполагает создание в ОЭЗ "Алабуга" производства компонентной базы и микроэлектроники для выпуска бытовой техники.
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В ОЭЗ "Алабуга" одобрили шесть новых инвестиционных проектов
ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится более 70% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 57 компаний-резидентов, уже действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. В ОЭЗ создано более 7 тысяч рабочих мест. В рамках расширения и развития инфраструктуры в июне 2020 года осуществлен ввод в эксплуатацию уникального индустриального парка "Синергия 2" из двух корпусов, общей площадью 76 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день все площади парка "Синергия 2" сданы инвесторам.
 
Республика ТатарстанАдиль Ширинов (гендиректор Aurus)Коммерческая недвижимостьРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
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