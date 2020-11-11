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Акция "Елка желаний" пройдет в этом году в онлайн и офлайн форматах
Акция "Елка желаний" пройдет в этом году в онлайн и офлайн форматах
Прием заявок на участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" начнется 16 ноября, а исполнять мечты участников, среди которых дети-сироты,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:45
2020-11-11T12:45
россия
елка желаний
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прием заявок на участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" начнется 16 ноября, а исполнять мечты участников, среди которых дети-сироты, пожилые люди с ограничениями по здоровью и другие, можно будет с первого декабря, в этом году желания разместят и на специальном сайте, сообщили организаторы акции.Как рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, акция пройдет в этом году в третий раз. Уже удалось исполнить почти восемь тысяч желаний, из которых семь с половиной тысяч - в прошлом году. К акции присоединялся даже президент РФ Владимир Путин, напомнил Комиссаров."Кто может принять участие в акции в этом году? Прежде всего, это дети-сироты и те дети, которые остались без попечения родителей. Это дети и пожилые люди, имеющие ограничения по здоровью, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и люди старше 60 лет, чье состояние здоровья угрожает жизни", - пояснил он в ходе пресс-конференции.По его словам, с помощью акции "Елка желаний" можно исполнить как материальные, так и нематериальные желания.Заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря, а уже с 1 декабря и до конца февраля партнеры акции, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди будут исполнять их, сообщил Комиссаров."В связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году предложены два формата: помимо стандартной классической елки, которую будут расставлять на площадках партнеров по всей стране, предлагается также онлайн-участие. Каждый желающий совершеннолетний россиянин, который захочет исполнить желание, получит личный доступ на сайте елкажеланий.рф. Эта возможность будет доступна с 1 декабря", - рассказал Сафин.Желания на сайте будут распределены по субъектам РФ и выставлены на площадках партнерских организаций. Партнером акции может стать любой совершеннолетний россиянин.Как добавила директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победитель конкурса "Лидеры России" Татьяна Дьяконова, в этом году к участию в акции пригласят семь тысяч участников конкурса "Лидеры России", начиная с полуфиналистов."Надеемся, это позволит большее количество людей сделать счастливыми", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20201109/elka-1583760040.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/ded-moroz-1583583135.html
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россия, елка желаний, общество

Акция "Елка желаний" пройдет в этом году в онлайн и офлайн форматах

12:45 11.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прием заявок на участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" начнется 16 ноября, а исполнять мечты участников, среди которых дети-сироты, пожилые люди с ограничениями по здоровью и другие, можно будет с первого декабря, в этом году желания разместят и на специальном сайте, сообщили организаторы акции.
Как рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, акция пройдет в этом году в третий раз. Уже удалось исполнить почти восемь тысяч желаний, из которых семь с половиной тысяч - в прошлом году. К акции присоединялся даже президент РФ Владимир Путин, напомнил Комиссаров.
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"Кто может принять участие в акции в этом году? Прежде всего, это дети-сироты и те дети, которые остались без попечения родителей. Это дети и пожилые люди, имеющие ограничения по здоровью, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и люди старше 60 лет, чье состояние здоровья угрожает жизни", - пояснил он в ходе пресс-конференции.
По его словам, с помощью акции "Елка желаний" можно исполнить как материальные, так и нематериальные желания.
"Из материальных желаний организаторы планируют исполнять просьбы про материалы и книги, детские игрушки, товары для хобби, одежду и наряды, цифровую технику, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты. Что касается нематериальных желаний, будут исполнены следующие категории желаний: роли, например "я хочу стать машинистом поезда", поездка куда-либо, цель, например, "я мечтаю побывать на новогоднем шоу", встреча с кумиром", - добавил руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин.
Заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря, а уже с 1 декабря и до конца февраля партнеры акции, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди будут исполнять их, сообщил Комиссаров.
"В связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году предложены два формата: помимо стандартной классической елки, которую будут расставлять на площадках партнеров по всей стране, предлагается также онлайн-участие. Каждый желающий совершеннолетний россиянин, который захочет исполнить желание, получит личный доступ на сайте елкажеланий.рф. Эта возможность будет доступна с 1 декабря", - рассказал Сафин.
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Желания на сайте будут распределены по субъектам РФ и выставлены на площадках партнерских организаций. Партнером акции может стать любой совершеннолетний россиянин.
Как добавила директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победитель конкурса "Лидеры России" Татьяна Дьяконова, в этом году к участию в акции пригласят семь тысяч участников конкурса "Лидеры России", начиная с полуфиналистов.
"Надеемся, это позволит большее количество людей сделать счастливыми", - подчеркнула она.
 
РоссияЕлка желанийОбщество
 
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