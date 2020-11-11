https://ria.ru/20201111/aktsiya-1584073373.html

Акция "Елка желаний" пройдет в этом году в онлайн и офлайн форматах

Акция "Елка желаний" пройдет в этом году в онлайн и офлайн форматах

Прием заявок на участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" начнется 16 ноября, а исполнять мечты участников, среди которых дети-сироты,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:45

2020-11-11T12:45

2020-11-11T12:45

россия

елка желаний

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прием заявок на участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" начнется 16 ноября, а исполнять мечты участников, среди которых дети-сироты, пожилые люди с ограничениями по здоровью и другие, можно будет с первого декабря, в этом году желания разместят и на специальном сайте, сообщили организаторы акции.Как рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, акция пройдет в этом году в третий раз. Уже удалось исполнить почти восемь тысяч желаний, из которых семь с половиной тысяч - в прошлом году. К акции присоединялся даже президент РФ Владимир Путин, напомнил Комиссаров."Кто может принять участие в акции в этом году? Прежде всего, это дети-сироты и те дети, которые остались без попечения родителей. Это дети и пожилые люди, имеющие ограничения по здоровью, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и люди старше 60 лет, чье состояние здоровья угрожает жизни", - пояснил он в ходе пресс-конференции.По его словам, с помощью акции "Елка желаний" можно исполнить как материальные, так и нематериальные желания.Заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря, а уже с 1 декабря и до конца февраля партнеры акции, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди будут исполнять их, сообщил Комиссаров."В связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году предложены два формата: помимо стандартной классической елки, которую будут расставлять на площадках партнеров по всей стране, предлагается также онлайн-участие. Каждый желающий совершеннолетний россиянин, который захочет исполнить желание, получит личный доступ на сайте елкажеланий.рф. Эта возможность будет доступна с 1 декабря", - рассказал Сафин.Желания на сайте будут распределены по субъектам РФ и выставлены на площадках партнерских организаций. Партнером акции может стать любой совершеннолетний россиянин.Как добавила директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победитель конкурса "Лидеры России" Татьяна Дьяконова, в этом году к участию в акции пригласят семь тысяч участников конкурса "Лидеры России", начиная с полуфиналистов."Надеемся, это позволит большее количество людей сделать счастливыми", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20201109/elka-1583760040.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/ded-moroz-1583583135.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елка желаний, общество