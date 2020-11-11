https://ria.ru/20201111/aeroflot-1584176483.html

Назначен временно исполняющий обязанности главы "Аэрофлота"

Назначен временно исполняющий обязанности главы "Аэрофлота"

Временное исполнение обязанностей гендиректора "Аэрофлота" возложено на заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, сообщили РИА РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:23

2020-11-11T19:23

2020-11-11T19:23

россия

евгений дитрих

михаил полубояринов

государственная транспортная лизинговая компания

аэрофлот

госдума рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Временное исполнение обязанностей гендиректора "Аэрофлота" возложено на заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".Президент России Владимир Путин в понедельник отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и во вторник после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев."Временное исполнение обязанностей генерального директора общества возложено на Чиханчина Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора", - сообщили в компании.СМИ называли Чиханчина одним из кандидатов на пост гендиректора "Аэрофлота". Также среди кандидатов назывался глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов.В соответствии с информацией на сайте "Аэрофлота", Чиханчин родился в 1982 году. До прихода в компанию занимал ряд должностей, связанных с финансами и экономическим планированием, внапредприятиях и в организациях различных отраслей экономики, работал руководителем проекта в госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". В "Аэрофлот" пришел в 2009 году, занимал должности замдиректора департамента, директора департамента корпоративных финансов, с сентября 2018 года стал замгендиректора.

https://ria.ru/20201110/aviabilety-1583882397.html

https://ria.ru/20201110/novak-1583965663.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений дитрих, михаил полубояринов, государственная транспортная лизинговая компания, аэрофлот, госдума рф, владимир путин, экономика