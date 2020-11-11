Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/aeroflot-1584176483.html
Назначен временно исполняющий обязанности главы "Аэрофлота"
Назначен временно исполняющий обязанности главы "Аэрофлота"
Временное исполнение обязанностей гендиректора "Аэрофлота" возложено на заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, сообщили РИА РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:23
2020-11-11T19:23
россия
евгений дитрих
михаил полубояринов
государственная транспортная лизинговая компания
аэрофлот
госдума рф
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_9a83033b541dd4a6902a2b711d902590.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Временное исполнение обязанностей гендиректора "Аэрофлота" возложено на заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".Президент России Владимир Путин в понедельник отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и во вторник после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев."Временное исполнение обязанностей генерального директора общества возложено на Чиханчина Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора", - сообщили в компании.СМИ называли Чиханчина одним из кандидатов на пост гендиректора "Аэрофлота". Также среди кандидатов назывался глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов.В соответствии с информацией на сайте "Аэрофлота", Чиханчин родился в 1982 году. До прихода в компанию занимал ряд должностей, связанных с финансами и экономическим планированием, внапредприятиях и в организациях различных отраслей экономики, работал руководителем проекта в госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". В "Аэрофлот" пришел в 2009 году, занимал должности замдиректора департамента, директора департамента корпоративных финансов, с сентября 2018 года стал замгендиректора.
https://ria.ru/20201110/aviabilety-1583882397.html
https://ria.ru/20201110/novak-1583965663.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_280:0:2740:1845_1400x0_80_0_0_cb0833e94d12b0544d8f29232d659fb7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений дитрих, михаил полубояринов, государственная транспортная лизинговая компания, аэрофлот, госдума рф, владимир путин, экономика

Назначен временно исполняющий обязанности главы "Аэрофлота"

19:23 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Временное исполнение обязанностей гендиректора "Аэрофлота" возложено на заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".
Президент России Владимир Путин в понедельник отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и во вторник после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 12:51Туризм
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов октября
"Временное исполнение обязанностей генерального директора общества возложено на Чиханчина Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора", - сообщили в компании.
СМИ называли Чиханчина одним из кандидатов на пост гендиректора "Аэрофлота". Также среди кандидатов назывался глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов.
В соответствии с информацией на сайте "Аэрофлота", Чиханчин родился в 1982 году. До прихода в компанию занимал ряд должностей, связанных с финансами и экономическим планированием, внапредприятиях и в организациях различных отраслей экономики, работал руководителем проекта в госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". В "Аэрофлот" пришел в 2009 году, занимал должности замдиректора департамента, директора департамента корпоративных финансов, с сентября 2018 года стал замгендиректора.
Президент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 16:48
Путин назначил новых министров и вице-премьера
 
РоссияЕвгений ДитрихМихаил ПолубояриновГосударственная транспортная лизинговая компанияАэрофлотГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
21:33Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года
21:31Баку никогда не стремился изгнать мирных армян из Карабаха, заявил посол
Лента новостейМолния