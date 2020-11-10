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В Москве задержали участниц Pussy Riot
В Москве задержали участниц Pussy Riot
В Москве задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, а также рэпера Самариддина Раджабова, осужденного по делу о беспорядках в столице... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:37
2020-11-10T13:43
самариддин раджабов
pussy riot
мария алехина
надежда толоконникова
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, а также рэпера Самариддина Раджабова, осужденного по делу о беспорядках в столице летом 2019 года, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов."Задержали Алехину и Флорес, с ними также был Самариддин Раджабов и ещё один активист. Я еду в ОВД "Якиманка", пока причина задержания не ясна", - рассказал Захватов.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "задержали их на выходе из кафе в центре Москвы". По его словам, в отдел Алехину и Флорес привезли в кокошнике.Участниц группы Pussy Riot уже задерживали в начале ноября, тогда на них составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции).В декабре 2019 года суд оштрафовал Раджабова, бросившего бутылку с водой в правоохранителя на массовой несогласованной акции, на 100 тысяч рублей, признав виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья). Прокурор просил для него 3,5 года колонии.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
https://ria.ru/20190501/1553217154.html
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самариддин раджабов, pussy riot, мария алехина, надежда толоконникова, москва, происшествия

В Москве задержали участниц Pussy Riot

12:37 10.11.2020 (обновлено: 13:43 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, а также рэпера Самариддина Раджабова, осужденного по делу о беспорядках в столице летом 2019 года, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.
"Задержали Алехину и Флорес, с ними также был Самариддин Раджабов и ещё один активист. Я еду в ОВД "Якиманка", пока причина задержания не ясна", - рассказал Захватов.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "задержали их на выходе из кафе в центре Москвы". По его словам, в отдел Алехину и Флорес привезли в кокошнике.
Участниц группы Pussy Riot уже задерживали в начале ноября, тогда на них составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции).
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.05.2019
1 мая 2019, 16:08
Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции
В декабре 2019 года суд оштрафовал Раджабова, бросившего бутылку с водой в правоохранителя на массовой несогласованной акции, на 100 тысяч рублей, признав виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья). Прокурор просил для него 3,5 года колонии.
Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
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Самариддин РаджабовPussy RiotМария АлехинаНадежда ТолоконниковаМоскваПроисшествия
 
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