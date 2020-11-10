https://ria.ru/20201110/zaderzhanie-1583904795.html

В Москве задержали участниц Pussy Riot

В Москве задержали участниц Pussy Riot

В Москве задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, а также рэпера Самариддина Раджабова, осужденного по делу о беспорядках в столице... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:37

2020-11-10T12:37

2020-11-10T13:43

самариддин раджабов

pussy riot

мария алехина

надежда толоконникова

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, а также рэпера Самариддина Раджабова, осужденного по делу о беспорядках в столице летом 2019 года, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов."Задержали Алехину и Флорес, с ними также был Самариддин Раджабов и ещё один активист. Я еду в ОВД "Якиманка", пока причина задержания не ясна", - рассказал Захватов.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "задержали их на выходе из кафе в центре Москвы". По его словам, в отдел Алехину и Флорес привезли в кокошнике.Участниц группы Pussy Riot уже задерживали в начале ноября, тогда на них составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции).В декабре 2019 года суд оштрафовал Раджабова, бросившего бутылку с водой в правоохранителя на массовой несогласованной акции, на 100 тысяч рублей, признав виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья). Прокурор просил для него 3,5 года колонии.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

https://ria.ru/20190501/1553217154.html

https://ria.ru/20181204/1543464456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самариддин раджабов, pussy riot, мария алехина, надежда толоконникова, москва, происшествия