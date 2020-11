https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html

Путину не с чем поздравить Байдена

Путину не с чем поздравить Байдена

Провозгласившего себя победителем президентских выборов в США Джо Байдена уже поздравили руководители множества стран, и вовсе не только западного мира. На этом РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

джо байден

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

авторы

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_0:0:2464:1386_1400x0_80_0_0_d302236d8027445a03d03cffd87ac459.jpg

Провозгласившего себя победителем президентских выборов в США Джо Байдена уже поздравили руководители множества стран, и вовсе не только западного мира. На этом фоне все красноречивее становится молчание тех, кто не торопится отправлять поздравительные телеграммы. Например, президентов крупнейших стран Латинской Америки — Бразилии и соседки США Мексики. При этом если бразильский лидер Болсонару всегда открыто восхищался Трампом, то мексиканец Лопес Обрадор "не хочет быть наглым" и предпочитает дождаться "окончания всех правовых процедур" еще и по личным мотивам — он обоснованно считает, что 14 лет назад у него украли победу на президентских выборах, и тогда иностранные лидеры тоже стали поздравлять его соперника, не дожидаясь официальных результатов.Не поздравил Байдена и трижды встречавшийся с Трампом маршал Ким Чен Ын, молчит и Реджеп Эрдоган, у которого сложились хорошие отношения с нынешним хозяином Белого дома. Но самым красноречивым является молчание Москвы и Пекина — Владимир Путин и Си Цзиньпин не спешат поздравлять Байдена. Это особенно показательно на фоне того, что накануне выборов практически все говорили о том, что "китайцы ставят на Байдена, а русские на Трампа". Мол, в Пекине будут рады поражению развязавшего торговую войну с КНР Трампа, да и Байден, дескать, для китайцев куда ближе. Но Си Цзиньпин молчит — а в Пекине говорят о том, что исходят из того, что результат выборов определится по итогам проведения американских правовых процедур. Учитывая, что суды будут долгими, Байден точно не получит поздравления к своему 78-летию, которое он будет отмечать уже через десять дней.Молчание Владимира Путина в The New York Times назвали первым признаком того, что в России готовятся к "глубоко враждебным отношениям" с новым президентом США, Трампа же в 2016-м президент России поздравил буквально через несколько часов после победы. А теперь тишина — все это предвещает напряженные годы в отношениях двух стран, пишет The New York Times.Тут все смешно — куда уж более напряженными могут быть отношения двух стран? Доведенные до их нынешнего состояния не Трампом, а той самой американской глобалистской элитой, которая и при нынешнем президенте контролировала как конгресс (играющий большую роль во внешней политике), так и само американское государство, причем не только "глубинное". Нет, Путин, надо думать, молчит не потому, что готовится к битве с Байденом, а потому, что уважает Трампа. Да, человеческий фактор никто не отменял.Конечно, на первом месте стоит прагматический расчет — России, естественно, выгодно, чтобы Америка как можно глубже увязла во внутренних разборках. Такой подход не имеет ничего общего с вмешательством во внутренние дела США (хотя и на него у нас, исходя из принципа зеркальности, есть полное право) — нет, тут просто констатация очевидного. Если результат президентских выборов в любом случае усилит внутриамериканские противоречия, то со стороны России (как и любой другой державы, являющейся противником Америки, — по собственному же определению США) было бы смешно не воспользоваться ситуацией и не сыграть на этом. Если окажется выгодным не поздравлять Байдена до момента инаугурации, значит, так и будет.Точно не будет только самого радикального шага — непризнания легитимности президентства Байдена как такового. Этот вариант теоретически возможен. Если 20 января Байдена объявят президентом, а Трамп (с республиканцами или без) не признает законности его избрания, у Москвы появится повод говорить о том, что раз выборы прошли с нарушениями (к тому же не все судебные разбирательства к тому времени могут быть закончены), то, значит, у США нет легитимного главы государства. Вполне американский прием — но понятно, что Россия не станет играть в такие игры с США.Ничего личного, просто это нам невыгодно. Личное начинается дальше — и тут речь идет уже об отношении Путина к Трампу. Понятно, что нам выгоднее было бы его переизбрание, причем исходя из обоих возможных сценариев его второго срока. И если Трамп усиливается и приступает к осушению "вашингтонского болота", то есть главного места обитания глобалистов. И если переизбрание Трампа приводит к расколу Америки — вплоть до двоевластия. Сейчас вариант второго срока Трампа все еще не стоит полностью списывать со счетов: судебные разбирательства будут подкреплены митинговой и уличной активностью его сторонников — и ситуация может выйти из-под контроля "вашингтонского болота".Однако Путин вряд ли делает ставку на то, что Трампу удастся отстоять украденную победу. А в том, что она украдена, можно не сомневаться. Как в Кремле могут верить в честную победу тех, кто четыре года раскручивал абсолютно лживую историю о русском вмешательстве и русских связях Трампа? Какие могут быть сомнения в том, что люди, организовавшие заговор против избранного президента (а Трампа взяли в клещи сразу же после победы в ноябре 2016-го — хотя следили и готовились и раньше) по совершенно надуманному "русскому поводу", не пойдут на любые махинации ради того, чтобы он проиграл на следующих выборах? Система сильнее Трампа — пока еще сильнее, пока она не начала делать непоправимые ошибки, одной из которых, кстати, может стать как раз "победа" Байдена, — именно из этого исходят в Кремле. Но на личное отношение Путина к Трампу это влияет только в положительную сторону — молодец, не сдается, боец.Взаимная симпатия у двух президентов не переросла ни в какие близкие человеческие отношения — за три с половиной года они встречались всего несколько раз, большую часть времени не один на один и на ходу. Но еще до личного знакомства Трамп говорил о Путине с симпатией и уважением — и опыт переговоров с ним лишь подтвердил его мнение. Недавно Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса", добавив, что к этой же категории можно отнести Си Цзиньпина, Реджепа Эрдогана и Ким Чен Ына. Что объединяет всех четверых — кроме того, что они действительно сильные геополитические игроки (которым дает силы в первую очередь абсолютная самостоятельность их стран)?То, что они не спешат поздравлять Байдена с победой. А ведь в той же речи, в которой он говорил о шахматистах, Трамп сказал, что Байден, если станет президентом, не сможет работать на равных с Путиным, Си, Эрдоганом и Кимом — и это абсолютная правда.У Байдена была всего одна обстоятельная встреча с Путиным — 10 марта 2011 года, но даже в ходе нее он умудрился намекнуть, что собеседнику не стоит снова выдвигаться в президенты России. Си Цзиньпину (тогдашнему заместителю председателя КНР) вице-президент Байден еще десять лет назад безуспешно предлагал создать G2. Это была игра администрации Обамы — Байдена на приручение Китая к роли младшего партнера в обновленном атлантическом мировом порядке. То есть Байден уже тогда ничего не добился и лишь настроил против себя и США своих "партнеров". Если сейчас он станет главой США, они, конечно, будут иметь с ним дело — но уже в качестве открытых противников.Геополитический игрок Байден действительно слабый, хотя за ним и стоит самая сильная в мире машина. Впрочем, она уже давно сбоит и глохнет — и если ей удастся победить выскочку Трампа, то эта "победа" может стать для нее последней. Так что поздравлять тут в самом деле не с чем.

https://ria.ru/20201109/bayden-1583729533.html

https://ria.ru/20201109/ssha-1583724377.html

https://ria.ru/20201109/dialog-1583723048.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, авторы, мнение - авторы