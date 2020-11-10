https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583966344.html

Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями

Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями

Система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует, заявил президент России Владимир Путин, напомнив о выходе США из ряда договоров. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:51

2020-11-10T16:51

2020-11-10T17:32

россия

сша

безопасность

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583912221_0:0:2230:1255_1400x0_80_0_0_85481a3fecbaa9682b2e77a515b2fae0.jpg

СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует, заявил президент России Владимир Путин, напомнив о выходе США из ряда договоров."Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует. Вслед за прекращением действия по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу. Я уже не говорю про более ранний выход из договора системы ПРО", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583969222.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, безопасность, владимир путин, в мире