https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583966344.html
Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями
Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями
Система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует, заявил президент России Владимир Путин, напомнив о выходе США из ряда договоров. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:51
2020-11-10T16:51
2020-11-10T17:32
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует, заявил президент России Владимир Путин, напомнив о выходе США из ряда договоров."Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует. Вслед за прекращением действия по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу. Я уже не говорю про более ранний выход из договора системы ПРО", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583969222.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, безопасность, владимир путин, в мире