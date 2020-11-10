https://ria.ru/20201110/volonterstvo-1583928045.html

IX Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"

IX Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"

23 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет IX Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".

2020-11-10T14:21

2020-11-10T14:21

2020-11-10T14:21

анонсы

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Задать вопросКорпоративное волонтерство – один из важнейших инструментов поддержания социальной активности компании и формирования устойчивых отношений с государством и местными сообществами. Опыт передовых российских и международных компаний доказывает, что корпоративное волонтерство является важным инструментом как для значимых социальных изменений, так и для построения корпоративных коммуникаций. Поддержка развития добровольчества в корпоративном секторе предусмотрена и в плане мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, что говорит о поддержке корпоративного волонтерства со стороны органов государственной власти. В программе форума запланированы выступления крупнейших мировых специалистов, мастер-классы и тематические секции. Также в рамках мероприятия состоится награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел". Генеральный партнер – компания "Норникель". Официальные партнеры: компании HeadHunter, Coca-Cola. Партнер форума – компания Philip Morris International. Интеллектуальные партнеры: ФОМ, Высшая школа менеджмента СПбГУ, ВЦИОМ, АСИ. Организационные партнеры: "Святой источник", "Медси", SNMG, D-Group.Social, Bacardi RUS. Партнеры секций: KFC Russia, "Металлоинвест", ОМК, МТС.Генеральный информационный партнер – газета "Ведомости". Стратегический информационный партнер – газета "Комсомольская правда". Генеральное информационное агентство – МИА "Россия сегодня". Генеральный радиопартнер – радио Business FM. Официальный партнер – газета "Аргументы и факты".Информационные партнеры: Business Exсellence, "МирТесен", журнал "Босс", "Милосердие", "Эхо Москвы", Французско-российская торгово-промышленная палата, Американская торговая палата в России, "Устойчивый бизнес", телеканал "Про бизнес", "Филантроп", Первый национальный, Бизнес&общество, "Такие дела", Dobro.mail.ru.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы