https://ria.ru/20201110/velikobritaniya-1583958314.html

Туристы в Великобритании могут потерять миллионы фунтов из-за ваучеров

Туристы в Великобритании могут потерять миллионы фунтов из-за ваучеров

Тысячи туристов в Великобритании могут потерять миллионы фунтов стерлингов – это коснется тех, кто за отмененные из-за коронавируса рейсы выбрал ваучеры,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:44

2020-11-10T17:44

2020-11-10T17:44

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Тысячи туристов в Великобритании могут потерять миллионы фунтов стерлингов – это коснется тех, кто за отмененные из-за коронавируса рейсы выбрал ваучеры, сообщает Турпром. Ситуация с коронавирусом коренным образом не улучшается, власти вводят все больше ограничений, из-за чего авиаперевозчики вынуждены продолжать отменять маршруты и рейсы. Срок действия ваучеров составляет от 12 до 24 месяцев, и через три месяца у многих документов он начнет истекать, тогда как большинство их держателей так и не смогут воспользоваться услугами авиакомпаний из-за продолжающейся пандемии.Национальный британский перевозчик и второй по размеру лоукостер Европы предупредили, что после выбора ваучера его уже нельзя обменять на возврат наличными, даже если срок использования истекает. При этом некоторые клиены уверяют, что авиакомпании не дали им выбора между возвратом средств и ваучером, фактически "принудив" к последнему. "Бонус" в виде возможности передать ваучер друзьям или родственникам для туристов также бесполезен - лететь сейчас все равно некуда.Перевозчики подчеркивают, что тем, кто выбрал ваучер, денежное возмещение они могут предоставить "только в исключительных обстоятельствах в качестве жеста доброй воли", а также утверждают, что всем туристам, заявившим об этом, вернули средства наличными.

https://ria.ru/20200310/1567769190.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, великобритания, деньги