https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583921430.html

Путин заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

Путин заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

Президент России Владимир Путин согласен с премьером Пакистана Имраном Ханом в том, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:50

2020-11-10T13:50

2020-11-10T13:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

имран хан

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пакистан

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен с премьером Пакистана Имраном Ханом в том, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем."Полностью согласен с вами в том, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества", - сказал Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), комментируя выступление Хана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html

пакистан

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, имран хан, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, пакистан, в мире