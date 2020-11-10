https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583921430.html
Путин заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем
Путин заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем
Президент России Владимир Путин согласен с премьером Пакистана Имраном Ханом в том, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:50
2020-11-10T13:50
2020-11-10T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
имран хан
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
пакистан
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен с премьером Пакистана Имраном Ханом в том, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем."Полностью согласен с вами в том, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества", - сказал Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), комментируя выступление Хана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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