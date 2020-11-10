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Онлайн-конференция о выходе компании "Утконос ОНЛАЙН" на рынок СПб
Онлайн-конференция о выходе компании "Утконос ОНЛАЙН" на рынок СПб
12 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Выход компании "Утконос ОНЛАЙН" на рынок Санкт-Петербурга".
2020-11-10T11:21
2020-11-10T19:00
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор компании "Утконос ОНЛАЙН" Дэнни ПЕРЕКАЛСКИ;- директор по операциям компании "Утконос ОНЛАЙН" Елена ОБРАЗЦОВА;- директор по маркетингу и клиентскому сервису компании "Утконос ОНЛАЙН" Михаил МОРОЗОВ.Мероприятие посвящено запуску "Утконос ОНЛАЙН" в Санкт-Петербурге и открытию нового фулфилмент-центра.Участники расскажут о значении этого шага для развития регионального рынка и инвестиций, представят ассортимент онлайн-магазина и обсудят стратегию развития. Также в рамках мероприятия будет проведена видеоэкскурсия по фулфилмент-центру.Подробная информация о мероприятии: Ксения Кононова Тел.: +7 (916) 452-4379 E-mail: kk@pr-consulta.ruОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о выходе компании "Утконос ОНЛАЙН" на рынок СПб

11:21 10.11.2020 (обновлено: 19:00 10.11.2020)
 
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12 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Выход компании "Утконос ОНЛАЙН" на рынок Санкт-Петербурга".
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Участники:
- генеральный директор компании "Утконос ОНЛАЙН" Дэнни ПЕРЕКАЛСКИ;
- директор по операциям компании "Утконос ОНЛАЙН" Елена ОБРАЗЦОВА;
- директор по маркетингу и клиентскому сервису компании "Утконос ОНЛАЙН" Михаил МОРОЗОВ.

Мероприятие посвящено запуску "Утконос ОНЛАЙН" в Санкт-Петербурге и открытию нового фулфилмент-центра.
Участники расскажут о значении этого шага для развития регионального рынка и инвестиций, представят ассортимент онлайн-магазина и обсудят стратегию развития. Также в рамках мероприятия будет проведена видеоэкскурсия по фулфилмент-центру.

Подробная информация о мероприятии: Ксения Кононова Тел.: +7 (916) 452-4379 E-mail: kk@pr-consulta.ru

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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