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Онлайн-конференция о выходе компании "Утконос ОНЛАЙН" на рынок СПб

Онлайн-конференция о выходе компании "Утконос ОНЛАЙН" на рынок СПб

12 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Выход компании "Утконос ОНЛАЙН" на рынок Санкт-Петербурга".

2020-11-10T11:21

2020-11-10T11:21

2020-11-10T19:00

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор компании "Утконос ОНЛАЙН" Дэнни ПЕРЕКАЛСКИ;- директор по операциям компании "Утконос ОНЛАЙН" Елена ОБРАЗЦОВА;- директор по маркетингу и клиентскому сервису компании "Утконос ОНЛАЙН" Михаил МОРОЗОВ.Мероприятие посвящено запуску "Утконос ОНЛАЙН" в Санкт-Петербурге и открытию нового фулфилмент-центра.Участники расскажут о значении этого шага для развития регионального рынка и инвестиций, представят ассортимент онлайн-магазина и обсудят стратегию развития. Также в рамках мероприятия будет проведена видеоэкскурсия по фулфилмент-центру.Подробная информация о мероприятии: Ксения Кононова Тел.: +7 (916) 452-4379 E-mail: kk@pr-consulta.ruОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы