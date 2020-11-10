https://ria.ru/20201110/ubiystvo-1583859160.html

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка задержан в Солнечногорске, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T06:17

2020-11-10T06:17

2020-11-10T07:25

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка задержан в Солнечногорске, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Как сообщала прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.Кроме того, старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что, предварительно, мотивом убийства послужил конфликт из-за денежного долга за оказанные мужчиной услуги. Также она сообщила, что раненый ребенок находится в больнице "в стабильно тяжёлом состоянии"."В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - отметила Врадий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/ubiystvo-1583795571.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия