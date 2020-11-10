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Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье
Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье
Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка задержан в Солнечногорске, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T06:17
2020-11-10T07:25
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка задержан в Солнечногорске, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Как сообщала прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.Кроме того, старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что, предварительно, мотивом убийства послужил конфликт из-за денежного долга за оказанные мужчиной услуги. Также она сообщила, что раненый ребенок находится в больнице "в стабильно тяжёлом состоянии"."В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - отметила Врадий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/ubiystvo-1583795571.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье

06:17 10.11.2020 (обновлено: 07:25 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка задержан в Солнечногорске, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщала прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий ... задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения, подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе. Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Кроме того, старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что, предварительно, мотивом убийства послужил конфликт из-за денежного долга за оказанные мужчиной услуги. Также она сообщила, что раненый ребенок находится в больнице "в стабильно тяжёлом состоянии".
"В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - отметила Врадий.
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