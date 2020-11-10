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https://ria.ru/20201110/soyuzmultfilm-1583909416.html
"Союзмультфильм" готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой
"Союзмультфильм" готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой
Студия "Союзмультфильм" готовит комедийно-приключенческий детектив "Золотой Улей" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой, сообщили представители компании на... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:25
2020-11-10T14:25
культура
кино и сериалы
новости культуры
союзмультфильм
дарья донцова
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" готовит комедийно-приключенческий детектив "Золотой Улей" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой, сообщили представители компании на питчинге во вторник.Она отметила, что предстоящий анимационный фильм будет рассчитан на широкую семейную аудиторию. Это не первый проект, созданный на "Союзмультфильме" по сценарию Дарьи Донцовой. В сентябре этого года состоялась премьера детективного сериала "Тайны медовой долины", в котором бельчонок Чинк и сова Софи распутывают цепочку странных событий, происходящих на загадочном острове.На питчинге также представили "Искателей" компании "Карго". В фильме Иван Грозный случайно попадает в наше время, знакомится с семьей Осиповых и помогает ее главе восстановить отношения с детьми.Даты выхода картин пока неизвестны.
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кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм, дарья донцова

"Союзмультфильм" готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой

14:25 10.11.2020
 
© Фото из личного архива Дарьи ДонцовойРоссийская писательница Дарья Донцова
Российская писательница Дарья Донцова - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото из личного архива Дарьи Донцовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" готовит комедийно-приключенческий детектив "Золотой Улей" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой, сообщили представители компании на питчинге во вторник.

"Мы сегодня хотим представить достаточно оригинальный жанр для детского кино, речь идет о комедийном приключенческом детективе. Это не просто развлекательная история, она будет развивать логику и дедукцию как у детей, так и у взрослых", — сообщила продюсер Юлия Осетинская на питчинге в МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что предстоящий анимационный фильм будет рассчитан на широкую семейную аудиторию.
Это не первый проект, созданный на "Союзмультфильме" по сценарию Дарьи Донцовой. В сентябре этого года состоялась премьера детективного сериала "Тайны медовой долины", в котором бельчонок Чинк и сова Софи распутывают цепочку странных событий, происходящих на загадочном острове.
На питчинге также представили "Искателей" компании "Карго". В фильме Иван Грозный случайно попадает в наше время, знакомится с семьей Осиповых и помогает ее главе восстановить отношения с детьми.

"Проект "Искатели" — это семейный блокбастер. По задумке, у нас Иван Грозный такой добрый, милый папа и друг для наших героев", — рассказал режиссер Карен Оганесян.

Даты выхода картин пока неизвестны.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСоюзмультфильмДарья Донцова
 
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