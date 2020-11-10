https://ria.ru/20201110/soyuzmultfilm-1583909416.html

"Союзмультфильм" готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой

"Союзмультфильм" готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой

Студия "Союзмультфильм" готовит комедийно-приключенческий детектив "Золотой Улей" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой, сообщили представители компании на... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:25

2020-11-10T14:25

2020-11-10T14:25

культура

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новости культуры

союзмультфильм

дарья донцова

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" готовит комедийно-приключенческий детектив "Золотой Улей" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой, сообщили представители компании на питчинге во вторник.Она отметила, что предстоящий анимационный фильм будет рассчитан на широкую семейную аудиторию. Это не первый проект, созданный на "Союзмультфильме" по сценарию Дарьи Донцовой. В сентябре этого года состоялась премьера детективного сериала "Тайны медовой долины", в котором бельчонок Чинк и сова Софи распутывают цепочку странных событий, происходящих на загадочном острове.На питчинге также представили "Искателей" компании "Карго". В фильме Иван Грозный случайно попадает в наше время, знакомится с семьей Осиповых и помогает ее главе восстановить отношения с детьми.Даты выхода картин пока неизвестны.

https://ria.ru/20201026/soyuzmultfilm-1581512111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм, дарья донцова