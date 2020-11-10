https://ria.ru/20201110/skoraya-1583869582.html
В Приморье медики получили 60 новых машин скорой помощи
В Приморье медики получили 60 новых машин скорой помощи
Глава Приморья Олег Кожемяко во вторник вручил региональным медикам ключи от 60 новых машин скорой помощи, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:39
2020-11-10T09:39
2020-11-10T09:39
здоровье - общество
олег кожемяко
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко во вторник вручил региональным медикам ключи от 60 новых машин скорой помощи, сообщает правительство региона."Медики Приморья получили 11 новых автомобилей скорой помощи на базе УАЗа и Ford и 49 новых санитарных машин ГАЗ "Соболь". Машины обеспечены специальным оборудованием – в каждой машине есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор. Также во всех машинах предусмотрены системы видеорегистрации, кондиционирования, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления, что позволяет обеспечивать комфортное перемещение как медицинских бригад, так и пациентов", - говорится в сообщении.Спецмашины пополнят автопарки районных больниц, четыре "скорые" получит и Владивосток. Санитарные машины в основном будут работать в лечебных учреждениях городов и районов края.Губернатор осмотрел машины и подчеркнул значимость их покупки в период борьбы с коронавирусом.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20201106/subsidii-1583299111.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, олег кожемяко, владивосток, приморский край, общество