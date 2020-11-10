https://ria.ru/20201110/shos-1583948985.html

Страны ШОС выступили за формирование многополярного мироустройства

Страны ШОС выступили за формирование многополярного мироустройства

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на равной и неделимой безопасности,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:42

2020-11-10T15:42

2020-11-10T15:42

шос

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на равной и неделимой безопасности, отказа от конфликтов, сообщается в Московской декларации Совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте Кремля."Государства-члены выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной и неделимой безопасности, отказа от конфронтации и конфликтов, укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201110/evraziya-1583948716.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, в мире