https://ria.ru/20201110/samoizolyatsiya-1584000155.html
Более 90 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции
Более 90 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции
Более 90 тысяч москвичей были привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:52
2020-11-10T19:52
2020-11-10T19:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 90 тысяч москвичей были привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Решение о необходимости соблюдения гражданами режима изоляции на дому принимается медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей.Обязательный режим самоизоляции в Москве должны соблюдать больные коронавирусом, находящиеся на лечении дома, а также проживающие с ними. Для контроля за соблюдением карантина используется приложение "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Штраф за нарушение режима составляет 4 тысячи рублей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество