https://ria.ru/20201110/samoizolyatsiya-1584000155.html

Более 90 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции

Более 90 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции

Более 90 тысяч москвичей были привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T19:52

2020-11-10T19:52

2020-11-10T19:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 90 тысяч москвичей были привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Решение о необходимости соблюдения гражданами режима изоляции на дому принимается медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей.Обязательный режим самоизоляции в Москве должны соблюдать больные коронавирусом, находящиеся на лечении дома, а также проживающие с ними. Для контроля за соблюдением карантина используется приложение "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Штраф за нарушение режима составляет 4 тысячи рублей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество