https://ria.ru/20201110/rok-1583897786.html
Гитарист The Rolling Stones рассказал, как группа думает отметить 60 лет
Гитарист The Rolling Stones рассказал, как группа думает отметить 60 лет
Британский музыкант и гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в беседе с журналисткой из GQ рассказал, как группа планирует отпраздновать 60-летие. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:08
2020-11-10T13:08
2020-11-10T13:08
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британский музыкант и гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в беседе с журналисткой из GQ рассказал, как группа планирует отпраздновать 60-летие.Рокеры собираются отметить юбилей в 2022 году (The Rolling Stones была образована в 1962 году), но пока далеко не загадывают.Музыкант добавил, что собирается пережить непростой 2020 год и посмотреть, каким будет следующий: "Думаю, сейчас всем не до празднования 60-летия The Rolling Stones. Хотя я рад, что мы все еще вместе". Гитарист также подтвердил, что группа работает над новым альбомом, который, по его словам, был "создан на половину", пока не случилась пандемия коронавируса.
https://ria.ru/20201104/john-lennon-1582787215.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, the rolling stones, кит ричардс