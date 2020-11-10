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Гитарист The Rolling Stones рассказал, как группа думает отметить 60 лет
Гитарист The Rolling Stones рассказал, как группа думает отметить 60 лет
Британский музыкант и гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в беседе с журналисткой из GQ рассказал, как группа планирует отпраздновать 60-летие. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:08
2020-11-10T13:08
культура
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
the rolling stones
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британский музыкант и гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в беседе с журналисткой из GQ рассказал, как группа планирует отпраздновать 60-летие.Рокеры собираются отметить юбилей в 2022 году (The Rolling Stones была образована в 1962 году), но пока далеко не загадывают.Музыкант добавил, что собирается пережить непростой 2020 год и посмотреть, каким будет следующий: "Думаю, сейчас всем не до празднования 60-летия The Rolling Stones. Хотя я рад, что мы все еще вместе". Гитарист также подтвердил, что группа работает над новым альбомом, который, по его словам, был "создан на половину", пока не случилась пандемия коронавируса.
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, the rolling stones, кит ричардс

Гитарист The Rolling Stones рассказал, как группа думает отметить 60 лет

13:08 10.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКейт Ричардс (слева)
Кейт Ричардс (слева) - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британский музыкант и гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в беседе с журналисткой из GQ рассказал, как группа планирует отпраздновать 60-летие.
Рокеры собираются отметить юбилей в 2022 году (The Rolling Stones была образована в 1962 году), но пока далеко не загадывают.

"Пока планы такие: чтобы все, как минимум, были живы. Тем более, учитывая наш возраст", — сказал Ричардс.

Музыкант добавил, что собирается пережить непростой 2020 год и посмотреть, каким будет следующий: "Думаю, сейчас всем не до празднования 60-летия The Rolling Stones. Хотя я рад, что мы все еще вместе".
Гитарист также подтвердил, что группа работает над новым альбомом, который, по его словам, был "создан на половину", пока не случилась пандемия коронавируса.
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