Гитарист The Rolling Stones рассказал, как группа думает отметить 60 лет

Британский музыкант и гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в беседе с журналисткой из GQ рассказал, как группа планирует отпраздновать 60-летие. РИА Новости, 10.11.2020

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британский музыкант и гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в беседе с журналисткой из GQ рассказал, как группа планирует отпраздновать 60-летие.Рокеры собираются отметить юбилей в 2022 году (The Rolling Stones была образована в 1962 году), но пока далеко не загадывают.Музыкант добавил, что собирается пережить непростой 2020 год и посмотреть, каким будет следующий: "Думаю, сейчас всем не до празднования 60-летия The Rolling Stones. Хотя я рад, что мы все еще вместе". Гитарист также подтвердил, что группа работает над новым альбомом, который, по его словам, был "создан на половину", пока не случилась пандемия коронавируса.

