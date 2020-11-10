В ЛНР заявили о провокации Киева в Донбассе
20:12 10.11.2020 (обновлено: 23:47 10.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на контрольно-пропускном пункте
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева назвала провокацией одностороннее открытие на территории региона пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье".
Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил ВС Украины сообщил, что все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе заработают во вторник в 8.00 (9.00 мск). В ЛНР опровергли эту информацию, заявив, что Киев в одностороннем порядке изменил функциональное назначение КПП "Луганск-Счастье" с автомобильного на пешеходный, что противоречит договоренностям, поэтому открытие не состоится. В погранслужбе Украины во вторник заявили, что все КПП заработали, отметив, что только на двух из семи – на КПП "Счастье" и "Станица Луганская" – были люди, направляющиеся на неподконтрольную Киеву территорию.
"Пропуск людей на пунктах пропуска "Счастье-Луганск", "Первомайск-Золотое" мы расцениваем как провокацию, уход от выполнения своих обязательств, которые были договорены с представителями республик. Это умышленный шаг со стороны Украины", - заявила Кобцева журналистам.
Представитель ЛНР уточнила, что Киев "демонстративно отказался выполнять договоренности".
"Сегодня украинская сторона (в районе КПП "Луганск-Счастье") в одностороннем порядке организовала подвоз людей к линии разграничения "к нулю" вразрез с достигнутыми договоренностями. Киев своими действиями продемонстрировал неуважение к гражданскому населению", - дополнила Кобцева.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
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