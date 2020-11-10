https://ria.ru/20201110/provokatsiya-1584002570.html

В ЛНР заявили о провокации Киева в Донбассе

В ЛНР заявили о провокации Киева в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева назвала провокацией одностороннее открытие на... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T20:12

2020-11-10T20:12

2020-11-10T23:47

ольга кобцева

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153355/28/1533552848_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_6438f14df26f548c5b99a0321a2723b2.jpg

ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева назвала провокацией одностороннее открытие на территории региона пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье".Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил ВС Украины сообщил, что все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе заработают во вторник в 8.00 (9.00 мск). В ЛНР опровергли эту информацию, заявив, что Киев в одностороннем порядке изменил функциональное назначение КПП "Луганск-Счастье" с автомобильного на пешеходный, что противоречит договоренностям, поэтому открытие не состоится. В погранслужбе Украины во вторник заявили, что все КПП заработали, отметив, что только на двух из семи – на КПП "Счастье" и "Станица Луганская" – были люди, направляющиеся на неподконтрольную Киеву территорию."Пропуск людей на пунктах пропуска "Счастье-Луганск", "Первомайск-Золотое" мы расцениваем как провокацию, уход от выполнения своих обязательств, которые были договорены с представителями республик. Это умышленный шаг со стороны Украины", - заявила Кобцева журналистам.Представитель ЛНР уточнила, что Киев "демонстративно отказался выполнять договоренности"."Сегодня украинская сторона (в районе КПП "Луганск-Счастье") в одностороннем порядке организовала подвоз людей к линии разграничения "к нулю" вразрез с достигнутыми договоренностями. Киев своими действиями продемонстрировал неуважение к гражданскому населению", - дополнила Кобцева.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

https://ria.ru/20201104/donbass-1583068787.html

https://ria.ru/20201106/donbass-1583433971.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга кобцева, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире