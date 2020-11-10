https://ria.ru/20201110/pristavki-1583808728.html

PlayStation 5 против Xbox Series X: чем интересны приставки-некстген

PlayStation 5 против Xbox Series X: чем интересны приставки-некстген

В России сегодня стартуют продажи игровой приставки Xbox Series X, а через девять дней на прилавках появится и PlayStation 5. Цены заметно вырастут. И дело не... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

риа наука

геймеры

microsoft corporation

playstation

технологии

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. В России сегодня стартуют продажи игровой приставки Xbox Series X, а через девять дней на прилавках появится и PlayStation 5. Цены заметно вырастут. И дело не только в стоимости самих устройств — подорожают и аксессуары, и игры. Все, что нужно знать о новом поколении консолей, — в материале РИА Новости.Плановое подорожаниеНа старте продаж за Xbox Series X попросят 45 599 рублей. Если дорого, есть вариант попроще — Xbox Series S за 26 999 рублей. Впрочем, экономия геймеру в долговременной перспективе может обойтись дороже — урезанного накопителя на 512 Гб (для пользователя доступно 364 Гб) хватит буквально на несколько игр, а десяти гигабайт оперативной памяти буквально через пару лет будет мало.Стандартная версия PlayStation 5 стоит 46 999 рублей. А вот облегченная игровая станция создана иначе, чем у Microsoft. Фактически PlayStation 5 Digital Edition аналогична старшей сестре и лишена лишь дисковода. Правда, цена — 37 999 рублей, но чувствовать себя обделенным ее покупатель точно не будет.О стоимости аксессуаров и игр на некстген красноречиво говорит пример Sony. Дополнительный джойстик DualSense — 5799 рублей, гарнитура Pulse 3D — 8299 рублей, а в списке первых игр для PS5 минимальная цена — 4299 рублей.Габариты, мощь и вопросы охлажденияPlayStation 5 в первых же обзорах "живых" приставок окрестили самой большой в истории. И действительно, она ощутимо крупнее конкурента. Более того, в Sony считают, что ее основное положение — вертикальное, а чтобы повернуть набок, пользователю придется самостоятельно возиться с перестановкой крепления.Xbox Series X в этом смысле намного проще — и компактнее, и работает в любом положении без дополнительных манипуляций. Правда, многим не понравился чересчур лаконичный дизайн, но это уже дело вкуса.Обе приставки построены на платформах от AMD, основанных на архитектуре Zen 2 и RDNA 2. Схожести добавляет и то, что на смену жестким дискам окончательно пришли твердотельные накопители, а в оперативной памяти используется сверхбыстрый стандарт GDDR6.И чуть ли не главным вопросом в "железе" некстгена стало то, как устроено охлаждение, от которого зависит и стабильность производительности, и уровень шума. Тесты показали, что пиковая температура чипсета PlayStation 5 — 65 градусов. Xbox Series X на три градуса холоднее. Разница невелика, да и температуры небольшие, если сравнивать с игровыми компьютерами. Более того, шум от охлаждения обеих консолей тоже слабый. Игры есть?Возросшая производительность нужна лишь для одного — игр нового поколения. Формально в Xbox Series X стартовый список включает 31 тайтл, тогда как у Sony всего шесть. Победа Microsoft? Не совсем.Дело в том, что игровое подразделение корпорации из Редмонда несколько схитрило: в списке нет ни одного эксклюзива для нового поколения, а многие игры — просто оптимизированные версии игр Xbox One. Например, Gears 5 и Forza Horizon 4.В Sony же намеренно ограничились шестью тайтлами, хотя для приставки выйдут игры, которые есть и на других платформах. Но и от PlayStation 5 не стоит ждать на старте "забойных" эксклюзивов — список довольно прохладно встретила игровая общественность.Как бы то ни было, по-настоящему новые игры на некстген начнут выходить лишь в 2021-м. А скоротать время до Halo Infinite или Horizon 2: Forbidden West поможет обратная совместимость. Правда, реализована она у PlayStation 5 и Xbox Series X по-разному. В Microsoft заявили, что все игры Xbox, Xbox 360 и Xbox One будут запускаться на новом поколении, за исключением тех, где требуется Kinect. В Sony же решили не "тащить груз прошлого", и PS5 получила совместимость только с играми для PS4.

https://ria.ru/20200918/playstation-1577407251.html

https://ria.ru/20200912/xbox-1576994488.html

https://ria.ru/20200908/kompyuter-geymera-1576921692.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, microsoft corporation, playstation, технологии