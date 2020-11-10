https://ria.ru/20201110/pozhar-1583857949.html

На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел

На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел

Пожар произошёл в неэксплуатируемом здании бывшей проходной производственного предприятия в Казани, при тушении обнаружены тела пяти погибших мужчин, сообщает... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:51

2020-11-10T05:51

2020-11-10T05:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл в неэксплуатируемом здании бывшей проходной производственного предприятия в Казани, при тушении обнаружены тела пяти погибших мужчин, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.По данным МЧС, с места был дан ранг пожара №2, работали четыре звена газодымозащитной службы, на тушение поданы два ствола. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти погибших мужчин.В 04.30 ликвидация открытого горения на площади ориентировочно 100 квадратных метров. Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются. К ликвидации пожара привлекались 58 человек и 21 единица техники.

https://ria.ru/20201109/pozhar-1583674561.html

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия