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На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел
На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел
Пожар произошёл в неэксплуатируемом здании бывшей проходной производственного предприятия в Казани, при тушении обнаружены тела пяти погибших мужчин, сообщает... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T05:51
2020-11-10T05:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл в неэксплуатируемом здании бывшей проходной производственного предприятия в Казани, при тушении обнаружены тела пяти погибших мужчин, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.По данным МЧС, с места был дан ранг пожара №2, работали четыре звена газодымозащитной службы, на тушение поданы два ствола. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти погибших мужчин.В 04.30 ликвидация открытого горения на площади ориентировочно 100 квадратных метров. Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются. К ликвидации пожара привлекались 58 человек и 21 единица техники.
https://ria.ru/20201109/pozhar-1583674561.html
казань
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия

На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел

05:51 10.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл в неэксплуатируемом здании бывшей проходной производственного предприятия в Казани, при тушении обнаружены тела пяти погибших мужчин, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 03.55 10 ноября поступило сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного здания по улице Адмиралтейской, 5, в Казани… По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения… происходило горение помещения на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, с места был дан ранг пожара №2, работали четыре звена газодымозащитной службы, на тушение поданы два ствола. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти погибших мужчин.
В 04.30 ликвидация открытого горения на площади ориентировочно 100 квадратных метров. Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются. К ликвидации пожара привлекались 58 человек и 21 единица техники.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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