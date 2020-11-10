https://ria.ru/20201110/pozdravlenie-1583992460.html

Эрдоган поздравил Байдена с избранием президентом США

Эрдоган поздравил Байдена с избранием президентом США

Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием президентом США , текст поздравления распространила администрация турецкого лидера. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:55

2020-11-10T18:55

2020-11-10T18:55

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием президентом США , текст поздравления распространила администрация турецкого лидера.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583225285.html

турция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире