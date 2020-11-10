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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/pozdravlenie-1583992460.html
Эрдоган поздравил Байдена с избранием президентом США
Эрдоган поздравил Байдена с избранием президентом США
Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием президентом США , текст поздравления распространила администрация турецкого лидера. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:55
2020-11-10T18:55
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием президентом США , текст поздравления распространила администрация турецкого лидера.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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дональд трамп, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган поздравил Байдена с избранием президентом США

18:55 10.11.2020
 
© AP Photo / Sedat Suna, PoolВице-президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган
Вице-президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Sedat Suna, Pool
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием президентом США , текст поздравления распространила администрация турецкого лидера.

"Поздравляю вас с успехом на выборах, желаю мира и благополучия американскому народу. Мы решительно настроены на развитие союзнических отношений между нашими странами", - говорится в тексте поздравления.

По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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